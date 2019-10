Toledano, nominado a docente del año: "Ser más sociable te ayuda mucho a conectar"

Actualizado 13/10/2019 16:57:07 CET

Abel Toledano, nominado a docente del año: “El ser más sociable te ayuda mucho a conectar con los alumnos”. - EUROPA PRESS

Abel Toledano es el profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Talavera de la Reina que ha sido nominado al Premio Educa Abanca que reconoce a los mejores docentes de centros públicos y privados de España. A ello también le ha ayudado su carácter y su relación cercana con sus alumnos pues, según ha destacado, "ser más sociable" le ayuda mucho con ellos.

Todavía algo sobrepasado por la repercusión que está teniendo esta nominación, Toledano ha contado a Europa Press, que cuando le llamó el rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, para felicitarle, ni siquiera sabía que sus alumnos le habían nominado. De hecho es el único profesor de Castilla-La Mancha nominado en esta edición y eso para él "ya es un premio".

"Ser más sociable te ayuda mucho a conectar con los alumnos", ha asegurado este malagueño de 30 años, vinculado a la Universidad desde los 23 años. Piensa que su edad es determinante a la hora de "conectar" con ellos, aunque muchos son incluso más mayores que él. "Tenerlo muy reciente hace que lo veas de otra manera, y no por ser joven uno se ablanda porque soy bastante exigente en ese sentido", ha relatado.

A Toledano le gusta utilizar otras formas de enseñar a través de actividades e incluso juegos tipo Pasapalabra o Trivial que le ayudan a repasar todos los conceptos "para cuando llegan al examen aprenderlo de manera práctica". "Da bastante buenos resultados porque los alumnos están encantados", ha confesado.

De hecho, es bastante reticente a las lecciones magistrales que emplean otros muchos docentes, ya que lo considera "más impersonal".

"SIEMPRE HAY ALGUNA RISA"

Sobre si han cambiado mucho las aulas en estos años, Toledano ha opinado que dedicarse a la docencia le permite cambiar cosas que no le gustaban como alumno. "No quiero hacer cosas que a mí no me gustaban que hubieran hecho conmigo como alumno".

En este sentido, ha insistido que no le gustan las clases magistrales "de soltar la chapa" e irse, pues ha reiterado que necesita "respuestas, feedback de los alumnos, que haya una cierta interacción para ver que ellos están comprendiendo y meter muchas prácticas ayuda mucho al alumnado".

"Intento hacer muchas prácticas y que sean muy dinámicas, que se lo pasen bien y que aprendan todo el conocimiento que les quiero aportar", ha indicado.

En ese camino, trabajar con grupos pequeños le facilita la interacción con los alumnos, ya que se conecta "con ellos mucho mejor, y siempre hay alguna risa para que puedan descansar en algún momento de la clase".

INVESTIGAR PARA PODER INNOVAR

Respecto a los retos de la educación, Abel Toledano lo tiene claro y cita el de "cambiar el sistema" porque, a su juicio, tiene ciertos errores, empezando por los profesores que llevan mucho tiempo y necesitan reciclarse, a la vez que dar mayor peso al profesorado e invertir en investigación y docencia "para poder innovar".

Precisamente, en este punto, ha opinado que hay que dotar de mayor economía a las universidades para poder investigar. "Cuando llegamos al límite de medios no podemos hacer más, aunque queramos" y "este es el mayor error", ha destacado.

Lo dice con conocimiento de causa pues participa en varias investigaciones. Es profesor de Análisis de Funcionamiento Ocupacional y Actividades de la Vida Diaria e Independencia personal, y pertenece al grupo de investigación de Psicología Cognitiva Aplicada, así como otros proyectos de investigación relacionados con la inteligencia emocional, cuestionario de funciones ejecutivas en la infancia, integración sensorial y procesamiento sensorial en salud mental, geriatría, innovación tecnológica aplicada a la salud.

Además le da tiempo, dice, para publicar, pues hace unos meses salió a la luz su libro 'Terapia ocupacional en geriatría'.

Por último, Toledano también ha ofrecido su visión sobre la universidad en Talavera, a la que, ha precisado, ve "en crecimiento", sobre todo a raíz de los últimos grados que se han incorporado y está convencido de que el potencial "es enorme" y que "tiene gran importancia y mucho que decir dentro de la UCLM".