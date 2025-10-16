Abengózar asegura que C-LM "avanza y progresa" con Page y responde a las acusaciones de PP y Vox: "Bendito fraude"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, en el Debate sobre el Estado de la Mujer. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha contestado este jueves a PP y Vox, tras aseverar que el presidente regional, Emiliano García-Page, es un "fraude", considerando que a tenor de los datos de "progreso" de Castilla-La Mancha y las cifras que "evidencian" el avance de la región, "bendito fraude".

En su intervención durante la sesión de tarde del Debate sobre el Estado de la Región, la socialista ha iniciado su intervención contestando a Vox y al hecho de haber llamado a los socialistas "banda criminal" para lamentar que la "tónica general" de Vox es "inventar", pues ha enmarcado esa definición en "un informe que no existe".

Dicho esto, ha ido repasando cada una de las críticas de David Moreno a la gestión del Gobierno cuando, en algunos casos, no ha llevado a cabo lo que pide en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, donde es primer teniente de alcalde. "¿Eso no es fraude?", se ha preguntado.

Igualmente, ha criticado que para esta formación en Castilla-La Mancha "todo" está "mal", algo que se explica, a su juicio, es que "no creen en Castilla-La Mancha" y "hablan continuamente del fracaso de las autonomías mientras viven de ellas".

La socialista ha recriminado a la formación Vox que se envuelvan "en la bandera de la defensa del campo" pero "ocultan que son ustedes los que se arrodillan ante Trump, que es el que castiga precisamente a nuestro campo. Esto es lo que ocultan".

"La verdadera lealtad a Castilla-La Mancha no está en insultar a su autonomía o a su presidente, está en trabajar por ella. Y ustedes están todavía por demostrarlo", ha concluido su respuesta al Grupo Parlamentario Vox.

También ha dedicado parte importante de su intervención a contestar al presidente regional del PP, Paco Núñez, un "líder sin rumbo, sin credibilidad, capaz de decir una cosa y la contraria en la misma frase", y que ha venido a contar que la Castilla-La Mancha "que dice que quiere gobernar" es una región "en blanco y negro" y para sustentar ese relato, en su opinión, "ha inventado bulos".

"Yo creo que a lo largo de esta jornada hemos visto una década de contrastes. La Castilla-La Mancha que avanza frente a los que recortaron", y aunque el Partido Popular "hoy ha intentado, una vez más, hacernos creer que tiene proyecto para Castilla-La Mancha" luego "no sabemos dónde ha quedado ese proyecto".

La portavoz del Grupo Socialista ha recordado que este PP "son los mismos que desmantelaron nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales y que hoy quieren hacernos ver que son quienes la defienden", cuando "son los mismos que despidieron a miles de profesionales de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, que eliminaron la universalidad de la sanidad".

En el ámbito de la vivienda, ha desgranado la inversión destinada desde la Comunidad Autónoma a este fin --360 millones de euros frente a 500.000 euros que puso el PP--, y ha destacado las oportunidades a formación para la juventud que se han puesto en marcha. "El señor Núñez se ha venido muy arriba diciendo que defendía a Castilla-La Mancha, pero se le ha olvidado el futuro de Castilla-La Mancha", en referencia a los jóvenes.

La socialista ha aseverado que Castilla-La Mancha "marca la diferencia" también en el sector primario, donde 5.100 jóvenes se han incorporado al campo en estos 10 años y el número de mujeres agricultoras y ganaderas se ha duplicado; en sanidad, donde el PP hoy "propone recuperar cosas que además ellos mismos eliminaron y lo saben"; o en materia de empleo y confianza empresarial.

Esta es una "tierra estable, con diálogo social y con resultados. Si esto es ser un fraude, bendito fraude", ha recalcado Abengózar, quien ha invitado a quien quiera a venir a Castilla-La Mancha para comparar cómo están aquí los grandes servicios públicos y las estrategias de igualdad y de cohesión social a cómo están en el resto de España".

"C-LM AVANZA CON UN GOBIERNO QUE CUMPLE"

Tras repasar las medidas avanzadas por García-Page durante su intervención matinal en el Debate sobre el Estado de la Región, ha señalado que la foto que deja la jornada "es clara: la de una Castilla-La Mancha que avanza con estabilidad, con compromiso y con un gobierno que cumple. Una región que sigue mirando al futuro con confianza gracias al liderazgo del presidente Emiliano García-Page".

Un presidente, ha precisado, "que no se deja arrastrar por consignas ni por modas, desde luego, que defiende con firmeza lo que es justo para Castilla-La Mancha y que ha hecho de la cercanía, el diálogo y la palabra cumplida su forma de gobernar", hechos por los que ha agradecido el trabajo de García-Page.

"Desde el Grupo Parlamentario Socialista seguimos a tu lado con la misma pasión, con el mismo compromiso y la misma fuerza haciendo región, porque Castilla-La Mancha tiene presente, tiene futuro y tiene quien la defienda y, desde luego, esa persona es Emiliano García-Page", ha concluido.

EL GRUPO SOCIALISTA, UN "ESPEJO" PARA EL GOBIERNO

Por su parte, García-Page, en su réplica, ha mostrado su agradecimiento al Grupo Socialista por ser "muy vigilante de la honestidad y la reputación del Gobierno", algo que para él es "una cosa sagrada".

"El Gobierno es honesto y el Grupo lo es todavía más porque vigila y cuida de nuestra honestidad", ha señalado, afirmando que, aunque el Gobierno está compuesto por una nómina de "gente entregada", si surgiese un caso de corrupción "nos pedirían cuentas".

Asimismo, ha agradecido a los socialistas en las Cortes que "mantengan perfectamente perimetrado y delimitado el campo de juego en el que el Gobierno se debe mover", manteniendo "un modelo de región del bienestar" implementado "contra viento y marea, contra ciclos, crisis y recortes".

A su juicio, la ciudadanía "ha manifestado con el voto un aval muy claro al trabajo del Gobierno socialista", afirmando que, además, el grupo parlamentario ha "ayudado y empujado" para que "no se queden atrás muchos de los proyectos que habíamos planteado".

"Es una labor absolutamente generosa que es enormemente eficaz", ha remachado.

"Son un espejo en el que se mira todos los días el Gobierno de Castilla-La Mancha, el recordatorio permanente de para qué nos queremos emplear en el Gobierno", ha aseverado.