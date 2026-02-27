Abiertas desde este sábado las convocatorias de 11 ayudas al deporte en la provincia de Albacete

El diputado de Deportes de la Diputación de Albacete, Dani Sancha. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Diputación de Albacete ha puesto a disposición de los clubes deportivos, las federaciones y los ayuntamientos de la geografía albacetense más de un millón de euros en torno a once convocatorias que contribuirán a dinamizar la actividad deportiva y juvenil en nuestro territorio.

Así lo ha anunciado el diputado provincial del área, Dani Sancha, quien ha explicado que estas líneas de ayudas constituyen una "inversión histórica", advirtiendo que nunca antes se había destinado esta cuantía a este fin y que tampoco se había hecho con tanta antelación en un ejercicio, según ha trasladado la Institución provincial por nota de prensa.

Este viernes se han publicado en el BOP y se podrán solicitar desde este sábado, 28 de febrero, hasta el próximo 19 de marzo a través de la Sede Electrónica de la institución, en el apartado destinado a subvenciones.

"El nivel de la Diputación de Albacete en el ámbito deportivo ha crecido mucho en los últimos años, con una apuesta decidida por parte del Equipo de Gobierno para que el deporte forme parte de nuestras vidas en cada uno de nuestros pueblos", ha señalado Sancha, apuntando el esfuerzo que se ha realizado para llegar a más clubes y localidades, con un incremento en la cuantía movilizada del 60% con respecto a 2025, cuando la inversión fue de 635.000 euros.

"Este esfuerzo nos va a permitir llegar a más clubes, colaborar más intensamente con los ayuntamientos y, en definitiva, impulsar más el deporte en la provincia y apostar por más y mejores eventos deportivos", ha señalado el diputado.

Además, ha subrayado que el deporte es una política pública estratégica para la institución provincial. "Desde la Diputación trabajamos con una premisa clara: ningún club ni ningún municipio debe quedarse atrás por falta de recursos. Nuestra provincia es amplia y diversa, con realidades muy distintas entre sí. Por eso, el acompañamiento a los ayuntamientos y el respaldo a los clubes deportivos es esencial. Ellos son la primera línea del deporte en el territorio", ha declarado en este sentido.

UNA ESTRATEGIA TRANSVERSAL

Sancha también ha dejado claro que estas convocatorias son "herramientas para fortalecer el tejido deportivo provincial, para dar estabilidad a los clubes, para facilitar la organización de actividades y eventos, para mejorar estructuras y para que los ayuntamientos puedan seguir programando deporte con garantías", y ha remarcado que no son actuaciones aisladas, "forman parte de una estrategia transversal para fomentar el deporte en cada uno de nuestros municipios, y refuerzan nuestro compromiso con el deporte base, la igualdad de oportunidades y la promoción de la actividad física en todas las edades".

Del mismo modo, el diputado ha recordado que estas convocatorias incorporan criterios de valoración en línea con el compromiso del Gobierno provincial con la discriminación positiva para las localidades con menor población, con las escuelas deportivas o el Deporte en Edad Escolar, junto a otros como la participación en competiciones impulsadas por la Diputación, el número de deportistas y equipos federados, las categorías en las que militan o el impacto de las actividades en la vida local.

CONVOCATORIAS PARA CLUBES DEPORTIVOS: CERCA DE 800.000 EUROS

En el caso de los clubes deportivos y las federaciones, las ayudas suman 791.000 euros dirigidas a gastos referidos a esta temporada (2025/2026), y pueden optar a ellas entidades inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha y domiciliadas en la provincia de Albacete,

Así, la convocatoria destinada a clubes de fútbol y fútbol sala está dotada con 190.000 euros, lo que supone un incremento de 15.000 euros respecto al ejercicio anterior, en el que llegó a 54 equipos. En el ámbito del baloncesto, la Diputación va a destinar 181.000 euros, 31.000 más que en 2025, cuando 14 clubes se vieron beneficiados.

En el caso de la convocatoria para clubes de atletismo y triatlón, se han dispuesto 105.000 euros, 70.000 más que en 2025, siendo una de las líneas que más crece. También crece la dirigida a clubes de ciclismo y BTT, que pasa de 25.000 euros hasta 40.000 euros. 32 clubes, en el primer caso, y 23 en el segundo, obtuvieron estas ayudas el año pasado.

Igualmente, la Diputación refuerza el apoyo a los clubes de gimnasia, cuya convocatoria está dotada con 30.000 euros, duplicando la cuantía anterior, y a los clubes de voleibol, con una partida de 20.000 euros. En ambos casos, en 2025 llegaron a seis clubes en cada modalidad.

Además, se habilita una convocatoria de 35.000 euros para actividades ordinarias que no puedan acogerse a otras líneas específicas, que llegó a 32 clubes en la edición previa.

Por último, destaca la línea de ayudas para eventos extraordinarios de carácter provincial, regional o nacional organizados por clubes y federaciones deportivas de la provincia, que es la que más crece, pasando de 25.000 euros hasta alcanzar los 190.000 euros, y apoyó el desarrollo de 37 propuestas deportivas en 2025.

CONVOCATORIAS DIRIGIDAS A AYUNTAMIENTOS: MÁS DE 200.000 EUROS

Junto a estas convocatorias, la Diputación impulsa otras tres para ayuntamientos, con una dotación conjunta de 215.000 euros.

La primera de ellas está destinada a apoyar la organización de eventos deportivos extraordinarios de interés provincial, regional o nacional, que se desarrollen entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026. Cuenta con una partida de 85.000 euros, 20.000 más que el año pasado. En 2025 esta línea permitió respaldar 87 eventos en distintos municipios de la provincia.

La segunda está dirigida a financiar la contratación de monitores deportivos en ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes y está dotada con 90.000 euros, 20.000 más que en 2025. En este caso, la aportación municipal varía en función del número de habitantes, aplicando criterios de discriminación positiva: mientras que los municipios de hasta 5.000 habitantes aportan el 50%, en los de hasta 1.000 habitantes la aportación se reduce al 5%. En 2025 esta línea llegó a 46 localidades.

Finalmente, la Diputación pone a disposición de los municipios 40.000 euros para el desarrollo de proyectos dirigidos a la juventud, que en 2025 llegó a 58 localidades.