Abre sus puertas en Tomelloso la nueva Pista de Conductores para mejorar las prácticas de formación vial

El alcalde de Tomelloso entrega a las autoescuelas las llaves de la nueva Pista de Conductores.

CIUDAD REAL 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, y la jefa provincial de Tráfico en Ciudad Real, Raquel García Fabra, han entregado este jueves a las autoescuelas que operan en la localidad las llaves de la nueva Pista de Conductores, ubicada en la calle María López de la Parra, muy próxima a la avenida Juan Carlos I.

Una nueva infraestructura que ha supuesto una inversión aproximada de 200.000 euros y que, ha dicho Navarro, es fruto del "compromiso del equipo de gobierno con las autoescuelas y con los aspirantes que realizan en la localidad tanto las prácticas como los exámenes para la obtención del carné de conducir".

"Entendíamos que no solo había que atraer nuevos servicios, sino mejorar y actualizar los ya existentes", ha señalado Navarro, que ha agradecido "el compromiso y las facilidades" dadas por la Jefatura Provincial de Tráfico "en todas y cada una de las gestiones necesarias".

Las nuevas instalaciones, que forman parte de una primera fase, han sido construidas en una parcela de 5.000 metros cuadrados y serán de uso exclusivo para las autoescuelas que, ha explicado el alcalde, dispondrán de llave propia para poder utilizarla sin restricciones horarias y sin interferir en otras actividades municipales, ya que hasta ahora las prácticas se realizaban en la Ciudad Deportiva.

"Era fundamental que la formación vial no interrumpiera la actividad deportiva y viceversa, garantizando así mejores condiciones para todos", ha señalado Navarro.

Durante el acto, en el que han participado también el subjefe provincial de tráfico y los concejales de Promoción Económica y Policía Local, Rocío Valentín, y Benito Benito, respectivamente, el alcalde ha subrayado que esta actuación es continuación de la puesta en marcha del Aula Informatizada de Exámenes de la DGT, el año pasado.

Una iniciativa, han recordado tanto el alcalde como la responsable de Tráfico, pionera en España, siendo Tomelloso el primer centro de exámenes desplazado que cuenta con un aula de estas características.

Aula que está ubicada en la primera planta del Pabellón de la Ciudad Deportiva y que esperan poder trasladar en una segunda fase, a la misma parcela donde se ha construido la Pista de Conductores, para que esté todo unificado en las mismas instalaciones donde, ha avanzado también, se instalará alumbrado en las próximas semanas para que pueda ser utilizada en horario más amplio.

"GESTIÓN IMPECABLE, RÁPIDA, EFICIENTE Y EFICAZ"

Por su parte, la jefa provincial de Tráfico, ha agradecido expresamente la implicación municipal. "Las gracias se las damos nosotros al alcalde de Tomelloso y a su equipo de gobierno, porque la gestión ha sido impecable, rápida, eficiente y eficaz", ha afirmado.

García Fabra ha señalado que la nueva pista permitirá ofrecer un servicio de mayor calidad en las pruebas de destreza. Ha destacado también que el objetivo planteado con la puesta en marcha del Aula Informatizada se ha cumplido, permitiendo que miles de aspirantes se examinaran en el último año en la localidad. Ha permitido así mismo mejorar la gestión global del servicio y optimizar los exámenes teóricos con el uso de los ordenadores.

La responsable provincial de Tráfico ha concluido reiterando su agradecimiento al Ayuntamiento: "Nosotros podemos proponer los proyectos, pero quien los hace realidad es el Ayuntamiento de Tomelloso, y eso es algo que hay que reconocer y agradecer".

Antes del acto de entrega de llaves, que ha tenido lugar en el Aula Informatizada, se ha reunido la Comisión de Seguimiento del convenio suscrito por Ayuntamiento y Jefatura Provincial de Tráfico para la puesta en marcha de este espacio.