Adelantos de horarios y un cambio de itinerario, novedades en las procesiones de la Semana Santa de Hellín 2026

Cartel de la Semana Santa de Hellín 2026. - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES Y HERMANDADES

ALBACETE 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un cambio de itinerario en la procesión del Miércoles Santo y varios adelantos horarios que buscan que los desfiles procesionales "lleguen a su hora", son las novedades que se pondrán en marcha durante algunas de las procesiones de 2026 de la Semana Santa de Hellín, declarada de Interés Turístico Internacional.

El presidente de la Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de la localidad, José Rafael Marín, ha explicado a Europa Press que uno de los cambios de este año será el del itinerario de la procesión de Miércoles Santo, que volverá a tener el recorrido tradicional que hacía "hace 20 años".

Así, en vez de pasar por las calles Tesifonte Gallego y Justo Millán, lo hará por la calle Águila a Benito Toboso, con el objetivo de "darle un mayor lucimiento" a esta procesión que, al pasar hasta ahora cerca de la plaza Nueva, sufría problemas de ruido y de gente cruzándose.

Ese día también se adelantará media hora la bajada de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli y de Los Azotes desde la parroquia de San Roque, de tal manera que saldrán a las 17.00 horas, una decisión que se ha tomado para evitar que lleguen tarde, como ocurrió en 2025, debido "a la masificación de tamborileros" que había durante el recorrido.

También el Jueves Santo la procesión del Silencio adelantará sus horarios media hora, de tal manera que la que sale de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción lo hará a las 17.30 horas, mientras que desde la capilla de Nuestra Señora del Dolor lo hará a las 19.00 horas.

De otro lado, el acto del Encuentro de Domingo de Resurrección, suspendido durante dos años consecutivos por la lluvia, se celebrará a las 10.30 horas, en el Recinto Ferial, desde donde la procesión partirá a las 12.30 horas hacia la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Ese año continuarán los horarios de corte de acceso y horario de paso en aquellas procesiones donde se dan cita tambores e imágenes, ya que "han dado muy buen resultado los tres años que se llevan realizando".

Como seguirá en funcionamiento la plataforma de geolocalización que permite acceder a información en tiempo real de las procesiones, desde la web de la Asociación --www.semanasantahellin.es-- o en su cuenta de Instagram --ach_hellin--. "El año pasado funcionó a la perfección, iba de maravilla", ha apuntado, especialmente durante todo el Viernes Santo, que fue el día que más visitas registró.

Cofradías y hermandades de Hellín afrontan esta Semana Santa "con ilusión y muchas ganas", como ha confesado Marín, quien ha confiado en que "todo se dé la mar de bien" este año durante esta semana de pasión.

TODOS LOS PASOS A HOMBROS PERO "JUSTOS" DE COSTALEROS

Una semana en la que está previsto que salgan a hombros todos los pasos de las Cofradías y Hermandades, tras haberse solucionado los problemas que algunas hermandades habrían planteado de falta de costaleros, sobre todo durante los ensayos de Cuaresma.

Aunque han sido distintas cofradías las que han tenido ese problema y han realizado incluso llamamientos a la ciudadanía a través de las redes sociales, lo han sufrido especialmente la Hermandad del Resucitado y la Hermandad de la Santa Cena, que son pasos "muy pesados", ha reconocido.

"A día de hoy parece que este problema está solventado y saldrían todas a hombros" aunque lo harán "justas de costaleros", ha admitido el presidente de la Federación de Cofradías y Hermandades, que ha considerado que el "método" para que esto no vuelva a pasar es el de "incentivar a la gente", animarla y hacerla partícipe "de la vida diaria de las cofradías, para que se sientan integrados".

El presidente de la Federación es consciente de que la Semana Santa necesita "pulir muchos temas organizativos", pero cree que, durante los últimos años, y en lo que se refiere a los días en los que confluyen tamboradas y procesiones, "se han acortado y se han conseguido unos tiempos muy buenos y muy prudentes para que todos podamos tener cabida".

Finalmente, José Rafael Marín ha invitado a todo el mundo, pero especialmente a quien no lo haya hecho nunca, a acudir a Hellín esta Semana Santa y a hacerlo "dispuesto a emocionarse y a disfrutar con nuestros desfiles y nuestras tamboradas".