Agricultura estima que Castilla-La Mancha tendrá una producción de 121.500 toneladas de aceite en la próxima campaña

Archivo - Recolección de aceituna para producción de aceite de oliva de la Denominación de Origen (DO) Estepa. - DENOMINACIÓN DE ORIGEN ESTEPA - Archivo

MADRID/TOLEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la producción de aceite de oliva para la campaña 2025/2026 apuntan a una producción de 1.371.938 toneladas, lo que representa una caída del 3% respecto a la campaña que acaba de finalizar el 30 de septiembre, pero un 19% por encima de la media de las últimas seis campañas, mermadas por la sequía. La previsión para Castilla-La Mancha es en concreto de 121.000 toneladas.

El ministro, Luis Planas, ha señalado que con esta previsión, los datos se sitúan en "los niveles medios de producción" por segundo año consecutivo y deben permitir un "abastecimiento fluido" del mercado nacional y de las exportaciones españolas a terceros países.

Las intensas lluvias de primavera permitieron "una floración y cuajado del fruto excelente", que hacía barajar una cosecha muy elevada, pero cuya estimación se ha contenido por las elevadas temperaturas estivales registradas en las principales zonas productoras, que han afectado a las aceitunas, por lo que las condiciones climatológicas de las próximas semanas serán determinantes para garantizar la correcta evolución de la campaña y el rendimiento de aceite, apunta Agricultura en un comunicado.

Según el Ministerio, los datos del aforo tienen carácter preliminar y serán ajustados en función del desarrollo de dicha evolución y de la recolección, que comienza habitualmente en el mes de noviembre.

Por territorios, la estimación refleja un descenso del 5% en Andalucía, la comunidad más productora, donde se pueden alcanzar 1.080.900 toneladas, en torno al 79% del total nacional, así como en la segunda región productora, Castilla-La Mancha, donde se prevén 121.500 toneladas, un 17% menos que en la campaña 2024/25, mientras que en Extremadura, tercera comunidad productora, se espera por el contrario un incremento en torno al 3%, para una producción estimada en 80.500 toneladas.