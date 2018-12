PSOE espera que candidatos del PP expliquen a Casado que no aceptan su "traición" a C-LM en mataria de agua

Actualizado 29/12/2018 17:30:49 CET

TALAVERA DE LA REINA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha pedido al PP de la región y a los candidatos a alcaldes, Jaime Ramos y Claudia Alonso, que expliquen su posición en contra del trasvase Tajo-Segura al presidente del PP, Pablo Casado, que participará este domingo en Albacete en el acto de presentación de Paco Núñez como candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, y donde tendrá lugar la presentación de los candidatos a alcaldes de las cinco capitales de la región.

Así lo ha asegurado Sergio Gutiérrez tras la reunión de coordinación que ha mantenido este sábado en la sede del PSOE de Talavera de la Reina (Toledo) con la secretaria general del PSOE local, Agustina García Élez, miembros de la Ejecutiva local y representantes de varias instituciones.

Gutiérrez ha afirmado que habrá una foto "curiosa" en la que el candidato del PP a la alcaldía de Talavera, Jaime Ramos, la candidata de Toledo, Claudia Alonso, y el propio candidato a la presidencia de la Junta, Paco Núñez, van a poder decir "en voz alta" a Pablo Casado que su posición en relación al trasvase, dando ventaja por ley a Levante y Murcia, es una "traición a Castilla-La Mancha".

En este sentido, ha sugerido a los candidatos del PP que "mañana tienen una oportunidad de ponerse al lado de los municipios ribereños y de Castilla-La Mancha, y decirle alto y claro que el PP de Castilla-La Mancha no acepta la propuesta de Pablo Casado respecto al trasvase".

Todo lo demás, según ha señalado, sería "una traición a la región y a los municipios a los que ellos quieren representar", pues, ha recordado, que Pablo Casado se ha comprometido a garantizar "por ley y de por vida" el trasvase Tajo-Segura.

Para Gutiérrez, todo lo que sea no decir "no" a la posición trasvasista de Pablo Casado, significaría que no se merecen representar a sus municipios ni mucho menos al conjunto de Castilla-La Mancha.

"Esperemos que reciban a Casado con una pancarta diciendo no al trasvase Tajo-Segura", ha insistido.

BALANCE LEGISLATURA PAGE

De otro lado, el secretario de Organización del PSOE regional también ha hecho balance de la legislatura de Emiliano García-Page al frente del Ejecutivo regional, del que ha dicho que representa "la estabilidad, la seguridad, las certezas y el progreso".

Gutiérrez ha destacado que es un presidente "regionalista y progresista", lo que ha permitido recuperar servicios públicos, empleo y estado de bienestar. "Nos comprometimos a recuperar a Castilla-La Mancha de los destrozos de Cospedal en política social, y Page ha cumplido", ha indicado.

En esta línea, ha mantenido que ha sido una legislatura "de las personas", pues mientras para otros partidos políticos, las banderas representan solo colores, para PSOE de Castilla-La Mancha "representa sanidad, educación, empleo y la dignidad de las personas".

Prueba de ello, ha declarado, es que se han recuperado más de 80.000 empleos, con cifras que igualan a la situación previa a las políticas de recortes de María Dolores de Cospedal; así como que más de 50.000 personas son las que han salido de la exclusión social a través de una oportunidad de empleo, y los índices de pobreza se han reducido a la mitad.

"60 AÑOS DE INSULTOS Y MENTIRAS"

Respecto a las declaraciones del presidente provincial del PP de Toledo, José Julián Gregorio, y la senadora, Carmen Riolobos, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez, de que todos los proyectos e inversiones para Talavera de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se lleven a Cataluña, Gutiérrez ha lamentado que los dos "acumulen más de 60 años de insultos y mentiras".

En su opinión, van a pasar a la historia sin poder decir que una infraestructura es "gracias a su labor política", ya que solo buscan agitar a una ciudadanía necesitada. "Si todo el dinero que tenía comprometido el PP para Talavera se tiene que ir para Cataluña, se pueden desesperar, porque fue cero", ha precisado.

A este respecto, ha pedido a los representantes del PP que dejen de "mentir, azuzar y se pongan a colaborar, y a tender la mano", como así ha hecho el Gobierno socialista destinando más de 150 millones de euros para arreglar el tren convencional a su paso por Talavera, con el cambio de nuevos trenes.