Albacete acogerá el 21 de noviembre el I Festival ARMMA Steel Fest con Leize, Vhäldemar, After Lapse y WildHärd

Cartel del I Festival ARMMA Steel Fest. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado en rueda de prensa el ARMMA Steel Fest 2026, una nueva cita con el rock y el heavy metal que se celebrará el próximo 21 de noviembre en la Caseta de los Jardinillos, dentro de la programación Albacete es Música, y que reunirá a bandas de referencia nacional junto a formaciones de Albacete y otros puntos de la región y España.

Serrallé ha estado acompañada durante la presentación por representantes de la Asociación Rockera y Metalera de Mujeres de Albacete (ARMMA), organizadora de este festival que llega bajo el lema "Rock con denominación de origen" y que nace con el objetivo de seguir dando visibilidad a la escena rockera y metalera y de ofrecer al público una jornada en torno a la música en directo, incorporando además actividades de carácter familiar y solidario.

En concreto, han estado presentes Silvia Osuna, presidenta de ARMMA; Pilar Morales, secretaria de ARMMA; Raquel Piqueras, vocal de ARMMA; Pablo Sancha y Unai Iglesia Antonio, integrantes de la banda After Lapse; y Antonio Acebal, vicepresidente de Afanion.

Durante la presentación del festival, la concejala de Cultura ha querido poner en valor el trabajo que ARMMA viene desarrollando desde hace años en Albacete, destacando que se trata de "una asociación que lleva ya más de una década haciendo algo que tiene muchísimo mérito: conseguir que el rock y el metal tengan en Albacete su propio espacio y su propio público".

La concejala ha señalado que la trayectoria de ARMMA demuestra la importancia que tiene el tejido asociativo en la dinamización de la cultura de la ciudad.

En este sentido, ha indicado que "cuando hablamos de cultura, muchas veces pensamos únicamente en grandes nombres, en grandes escenarios o en grandes acontecimientos, pero la cultura también se construye desde las asociaciones, desde las personas que se organizan, desde quienes dedican su tiempo a mantener viva una determinada escena musical y desde quienes consiguen que un género tenga aquí un público y un lugar donde encontrarse".

Serrallé ha subrayado que "ARMMA lleva años generando actividad, dando visibilidad a la escena rockera y metalera y creando nuevas propuestas para los aficionados a estos géneros y por eso para la concejalía de Cultura es importante acompañarlas", destacando que desde Albacete es Música "queremos que nuestra ciudad tenga una programación musical amplia, diversa y capaz de representar todos esos sonidos y públicos que forman parte de la ciudad".

La concejala ha destacado también el carácter especial de una cita que, además de la música, incorpora participación y solidaridad. Asímismo, ha resaltado la colaboración con AFANION y el carácter abierto de una jornada que permitirá disfrutar de la música y, al mismo tiempo, apoyar una importante labor social.

ARMMA STEEL FEST 2026

El ARMMA Steel Fest 2026 se presenta bajo el lema 'Rock con denominación de origen' y nace con la vocación de convertir la Caseta de los Jardinillos en un punto de encuentro para los aficionados al heavy metal y al hard rock. La cita contará con un cartel de primer nivel que combina la veteranía de formaciones fundamentales para entender la historia del heavy rock español con bandas consolidadas, el talento de la escena albaceteña y la fuerza de grupos emergentes.

La jornada comenzará a las 12.00 horas con una programación matinal de carácter familiar y solidario, para la que se establece un donativo de 5 euros a beneficio de Afanion e incluirá actividades infantiles y productos manchegos.

Por la tarde, el ARMMA Steel Fest dará comienzo a las 16:00 horas y se prolongará hasta las 00.00 horas. Las entradas podrán adquirirse a través de Entradium con una oferta inicial de 25 euros más gastos hasta el mes de septiembre.

Además, durante toda la jornada estará habilitada una fila cero a beneficio de Afanion, de manera que aquellas personas que quieran colaborar mediante un donativo podrán hacerlo directamente, destinándose íntegramente la aportación a la cuenta de la asociación.

El cartel del festival estará encabezado por Leize, una de las bandas fundamentales de la historia del Heavy-Rock español. Nacidos en Guipúzcoa en los años ochenta, destacan por su sonido directo y por unas letras de profundo contenido social, dentro de ese estilo que se ha denominado rock de trinchera. Su presencia permitirá al público disfrutar en directo de una formación con una amplia trayectoria y un lugar destacado dentro de la historia del género en España.

Junto a ellos actuará Vhäldemar, formación vizcaína que acumula dos décadas de trayectoria y que cuenta con una importante proyección internacional. Su propuesta, vinculada al heavy y al power metal, se caracteriza por riffs afilados, una gran potencia sonora y una puesta en escena arrolladora, convirtiéndose en la actualidad en una de las bandas más representativas de estos géneros.

La representación albaceteña llegará de la mano de After Lapse, banda que aporta al cartel la vertiente más elegante y vanguardista del festival a través de su propuesta de metal progresivo, con composiciones complejas y un elevado nivel de virtuosismo instrumental. Su presencia refuerza además una de las señas de identidad de esta cita, la combinación de grandes nombres de la escena nacional con el talento musical que existe en nuestra provincia.

El cartel se completa con WildHärd, banda madrileña cuyo sonido se encuentra arraigado en el hard rock y el heavy melódico de los años ochenta y que aportará frescura, estribillos coreables y una potente energía escénica; Vinodium, formación procedente de Tomelloso que representa la vertiente más contundente del thrash metal; y Kickin Kidneys, grupo originario de La Roda y ganador del I Concurso ARMMA-Fátima Rock 2026, que llegará al escenario con una propuesta de thrash y death metal y un directo especialmente arrollador.

La jornada contará además con dos nombres muy vinculados al mundo de la comunicación musical. La comunicadora Raquel Piqueras será una de las encargadas de amenizar y conducir el festival junto a El Pirata, una de las voces más emblemáticas y reconocibles del periodismo musical en España.

De este modo, el ARMMA Steel Fest pretende ofrecer una jornada completa en torno a la música, combinando la programación de conciertos con actividades de carácter familiar, participación y solidaridad. Una propuesta que permitirá a los seguidores habituales del rock y el metal disfrutar de un cartel de primer nivel y que, al mismo tiempo, busca acercar estos géneros a nuevos públicos.