Albacete estrena Semana del Flamenco del 7 al 10 de abril con vocación de que se convierta en referente cultural

ALBACETE 2 Abr.

La concejala de Cultura en Albacete, Elena Serrallé, ha presentado la primera edición de la Semana del Flamenco de la Universidad Popular, que tendrá lugar del 7 al 10 de abril en la Casa de la Cultura 'José Saramago', afirmando que "la iniciativa nace con vocación de continuidad y con la ambición de convertirse en una referencia dentro del calendario cultural de la ciudad, porque hablar de flamenco es hablar de arte, de memoria, de identidad y de compromiso con la cultura que nos define".

La concejala, que ha estado acompañada de la directora de la UP, Maria José Jimenez, ha indicado que "el flamenco es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad", y por eso creen firmemente que debe estar presente en un espacio "tan querido y simbólico como es la Universidad Popular, que este año da un paso más y abre sus puertas a esta expresión artística universal", agradeciendo "el trabajo coordinado entre los profesionales de esta disciplina, los artistas locales y el equipo técnico de la UP porque sin su esfuerzo y dedicación esta semana no sería posible".

A través de minicursos, conferencias, cine, exposiciones, masterclass y visitas guiadas, se ofrece a la ciudadanía "una programación diversa, de calidad", y pensada para todos los públicos, que podrán disfrutar desde quienes se acercan por primera vez al flamenco, hasta quienes lo viven con pasión desde hace años, ya que ha sido diseñada "como una apuesta por la formación, la difusión y el disfrute de este arte" y ha invitado a "toda la ciudadanía a acercarse, a participar y a sentir, porque la cultura solo tiene sentido si se comparte, y esta es una gran oportunidad para hacerlo".

PROGRAMACIÓN

La Semana del Flamenco arrancará el lunes 7 de abril con la inauguración oficial y las primeras visitas guiadas a la exposición instalada en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura José Saramago, que podrá visitarse de lunes a jueves de 9.00 a 21.30 horas, tal y como ha informado el Consistorio albaceteño en nota de prensa.

La muestra reúne pinturas cedidas por el artista José Ángel Ramírez, guitarras flamencas de Manuel Cantero Arroyo, trajes flamencos aportados por alumnos del Aula de Flamenco de la UP, y un coche de caballos cedido por Adolfo Sánchez, de la Finca El Tomillar.

Los días 8 y 9 de abril se celebrarán varios minicursos en horario de tarde.

El martes, de 16.30 a 17.30 horas, se impartirá 'Distintos palos del Flamenco', curso de guitarra a cargo de Manuel Amador Fernández en la Sala de Conferencias, y al mismo tiempo, en el Aula 214, Yaraví Serrano Diana dirigirá el curso de cante 'Escucha activa. Identifica los palos del Flamenco con solo escucharlos'.

A continuación, de 17.30 a 18.30 horas, Lourdes Garrido Marset impartirá el curso de baile 'Sevillanas' en la misma aula.

El miércoles 9 se repetirán los cursos de cante, con 'Compás por bulerías' a las 16.30 horas, y de baile, con 'La Rumba' a las 17.30 horas, ambos en el Aula 214. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

La inscripción estará disponible a partir del 31 de marzo en la administración de la UP (mañanas de 9.00 a 14.00 horas y tardes de 16.30 a 19.00 horas de lunes a miércoles).

LA GUITARRA FLAMENCA Y SUS SECRETOS

La programación continuará con una conferencia-coloquio titulada 'El sonido de la madera', que tendrá lugar el martes 8 de abril a las 19.00 en la Sala de Conferencias, a cargo del guitarrista y luthier Manuel Cantero Arroyo, quien abordará la relación entre la guitarra flamenca y los secretos que guarda su madera.

El miércoles 9 de abril a las 19.00 horas se proyectará la película 'Montoyas y Tarantos', dirigida por Vicente Escrivá y con música de Paco de Lucía. La entrada será libre hasta completar aforo.

El jueves 10 de abril se celebrarán dos masterclass impartidas por Ricardo Fernández del Moral, guitarrista y cantaor. La primera, sobre la guitarra flamenca, será de 17.30 a 19.00 horas, y la segunda, sobre el cante, de 19.30 a 21.00 horas, ambas en la Sala de Conferencias.

Cada sesión tiene un precio de 20 euros para participantes y 10 euro para oyentes. Además, los asistentes, podrán quedarse como oyentes en la otra por 5 euro. El número máximo será de 15 participantes y 15 oyentes por clase.

La matrícula se realizará en la administración los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril para alumnos del Aula de Flamenco, y del 3 al 10 de abril para el público general.

Las visitas guiadas a la exposición se llevarán a cabo cada día.

El lunes 7 tras la inauguración; el martes 8, de 11.00 a 11.30 horas y de 17.30 a 18.00 horas con Manuel Cantero, y de 18.00 a 18.30 horas con Manuel Amador; el miércoles 9, de 17.30 a 18.00 horas (Manuel Cantero) y de 18.00 a 18.30 horas (Manuel Amador); y el jueves 10, de 16.30 a 17.00 horas con Yaraví Serrano.