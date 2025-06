Albacete y sus pedanías se llenarán este verano de teatro, poesía, música, circo, danza y participación

ALBACETE 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete, a través de la Concejalía de Cultura, presenta su programa del Verano Cultural 2025, una propuesta que inunda calles, plazas y parques de la ciudad y sus pedanías con una oferta artística diversa, accesible y para todos los públicos. La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha subrayado que este programa refuerza el compromiso del equipo de Gobierno de acercar la Cultura a todos los barrios de nuestra ciudad y sus pedanías.

La programación se desarrollará durante los meses de julio y agosto en más de treinta y cinco ubicaciones de nuestra ciudad, plazas, parques, bibliotecas y anfiteatros, así como Argamasón, Los Anguijes, Santa Ana, Cerrolobo, El Salobral, Tinajeros, Casa de las Monjas, Abuzaderas y Campillo de las Doblas. El objetivo es llegar a todos los rincones y por ello este año se ha planteado una programación que abarca los veintitrés barrios de Albacete capital y sus nueve pedanías.

La propuesta se abrirá el 1 de julio con teatro de títeres en los parques Edusi de las Peñas a las 19.00 horas y C/ Arado a las 20.30 horas, con el marionetista internacional Rasid Nikolic que estará de gira por España con su espectáculo 'The Gypsy Marionettist' de. Ese mismo día, la Plaza Mayor acogerá a las 20.30 horas un concierto con la Unión Musical Ciudad de Albacete. Al día siguiente, 2 de julio, la Plaza del Altozano será el escenario, a las 21.00 horas, del concierto de participantes de La Voz Kids, entre ellos dos jóvenes talentos locales. El 3 de julio, la Banda Sinfónica Municipal actuará en el Parque Abelardo Sánchez a las 20.30 horas, seguido del concierto de Ñekü a las 21.30 horas en la Plaza Periodista Antonio Andújar, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El 4 de julio la danza llegará a la Plaza del Altozano a las 20.30 horas con 'Sinfonía en el Lejano Oeste' de Ismael Olivas, un viaje coreográfico al corazón del western. El teatro infantil continuará el 7 de julio con 'H2O Fiesta de Agua' en la Plaza Llanos del Águila a las 19.30 horas, una propuesta refrescante y participativa. El 8 de julio regresan los bailables con la Unión Musical a las 20.30 horas en la Plaza Mayor.

Del 8 al 10 de julio tendrá lugar el Festival Internacional de Poesía 'Oh Poetry! 5.0', en homenaje al poeta Dionisio Cañas. Se desarrollará en espacios como la Biblioteca Depósitos del Sol, la Biblioteca Pública del Estado y el Parque Abelardo Sánchez. Participarán nombres como Eloy Sánchez Rosillo, Martha Asunción Alonso, Mario Obrero, Ben Clark, Ángela Segovia y Andrés García Cerdán. Se incluyen talleres, recitales, cine, música, editoriales y actividades off festival como visitas a museos y jardín botánico. El día 10 se celebrará una velada de poesía escénica y concierto con Sex Museum a las 21.15 horas en la Plaza del Altozano.

La música de la Banda Sinfónica Municipal volverá el 10 de julio al Parque Abelardo Sánchez a las 20.30 horas, y el 12 de julio, el folclore brillará en el Recinto Ferial a las 21.30 horas con el grupo Abuela Santa Ana y su espectáculo 'Por Seguidillas'. El 14 y 15 de julio, el mago Juanma García presentará 'Parábolas Mágicas' y 'Secreto de Mago' en la Plaza Miguel Ángel Blanco y el Parque La Unión, respectivamente, a las 20:30 horas.

El 16 de julio a las 22.00 horas, el humorista José Corbacho actuará en el Anfiteatro de la Plaza de la Virgen de Los Llanos. El 17 de julio a las 22.00 horas, la Banda Sinfónica Municipal ofrecerá un espectáculo de cine y música en el Parque Abelardo Sánchez. El folclore regresará el 19 de julio con el XVI Festival Nacional 'El Trillo' a las 21.30 horas en el Recinto Ferial.

TEATRO NOCTURNO INFANTIL

El teatro nocturno infantil tendrá su cita el 21 de julio a las 21.30 horas en el Parque de los Cuentos con 'Bobo' de Periferia Teatro. El 22 de julio a las 22.00 horas, el Parque Abelardo Sánchez será escenario de 'Latas', una poética obra de circo-teatro de la Cía. D'Click. El 23 de julio, la Plaza Ramón Roldán recibirá la comedia 'El arte nuevo de hacer comedias', dirigida por Juanma Cifuentes a las 22.00 horas. El 24 de julio, Extra Mile tocará a las 21.30 horas en la Plaza de los Titi'hs.

El 28, 29 y 30 de julio se han programado funciones de cuentacuentos con títeres: 'Chis y Garabis' (a las 20.30 horas en la Plaza Jesús Medinacelli) y 'Meridulce Chef' (a las 20.30 horas en la Explanada de la Estación de Autobuses) y el 30 de julio, 'Elfosfera' llegará a los Jardines Ismael Belmonte a las 20.30 horas. Esa misma noche a las 22.00 horas Agustín Jiménez presentará su espectáculo de humor en el Anfiteatro de la Virgen de los Llanos. El 31 de julio a las 21.30 horas, ElectroLlanetes cerrará el mes con su potente directo en el Parque San Antonio Abad, un grupo musical formado por cinco mujeres manchegas que han decidido subir el volumen a la diversión y hacer de la música su forma de celebrar y compartir la vida.

Agosto se inicia el día 5 con 'Sesiones al Fresco' y el Maldito Festival de Videopoesía a las 22.00 horas en el Parque Abelardo Sánchez. El día 6 a las 22.00 horas en la Plaza Depósitos del Sol se representará 'Farsa y licencia de la Reina Castiza' de la Compañía La Brava Teatro. El 7 de agosto, Kintsugi Dúo ofrecerá su propuesta de jazz y pop a las 21.30 horas en la Plaza del Pelibayo. El 12 de agosto a las 21.30 horas, el Anfiteatro del Parque Edusi acogerá 'The Power of the 80's', una fusión de circo, humor y música a cargo de Gonzalo Santamaría.

La Filmoteca de Verano proyectará títulos como 'Kramer contra Kramer' el 1 de julio, 'La Sustancia' el 2 de julio, 'El Castillo Ambulante' el 3 de julio, 'La Infiltrada' el 9 de julio y 'Emilia Pérez' el 16 de julio, entre otras joyas cinematográficas, con sesiones dobles en muchos casos.

El Parque Abelardo Sánchez será sede del cine de verano y del humor local con sesiones de comedia popular y monólogos. El 24 de julio actuará Lore Navarro antes de la proyección de 'Menudas Piezas'. El 31 de julio será el turno de David de Andrés con 'Cuerpo Escombro' y el 7 de agosto, Rubén Faura acompañará la película 'Ocho Apellidos Marroquís'.

Por último, las Verbenas de Mayores, organizadas junto a FADEMA, se celebrarán en la Caseta de los Jardinillos los días 5, 12, 19 y 26 de julio, así como el 2 y 9 de agosto, de 20.30 horas a 00.00 horas, con actuaciones de Orquesta Paraíso, Dúo Paraíso e Iván y su grupo.

Por su parte, las pedanías tendrán un espectáculo cultural cada una durante los meses de julio y agosto que se dará a conocer próximamente.

La concejalía de Cultura agradece especialmente a todas las compañías, músicos, artistas, técnicos, a la Fundación Globalcaja por el patrocinio de uno de los espectáculo, así como al público, por ser el alma de esta programación estival.