Albacete recibe al coreógrafo Ismael Olivas, que dirigirá el cuerpo de baile que actuará ante el Papa León XIV

La concejala de Cultura, Elena Serrallé y el alcalde, Manuel Serrano, reciben al coreógrafo y bailarín albaceteño Ismael Olivas. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 29 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, acompañado por la concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha recibido en el Ayuntamiento al bailarín y coreógrafo albaceteño Ismael Olivas con motivo de su próxima participación en el gran encuentro que el Papa León XIV presidirá el próximo 8 de junio en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, donde ejercerá como coreógrafo oficial del cuerpo de baile que formará parte de este multitudinario acto.

Durante el encuentro, Manuel Serrano ha trasladado a Ismael Olivas la enhorabuena de toda la ciudad por este importante reconocimiento profesional, asegurando que "para Albacete es un auténtico orgullo que un bailarín y coreógrafo profesional albaceteño vaya a actuar ante el Papa y además lo haga como coreógrafo oficial de un evento de esta magnitud".

El alcalde ha destacado la trayectoria, el esfuerzo y el talento del artista albaceteño, señalando que "el éxito está asegurado, por lo que ahora toca disfrutar de una experiencia única y hacer que este momento quede para siempre en el recuerdo", al tiempo que le ha agradecido que lleve el nombre de Albacete a un escenario de proyección internacional, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El acto, que podrá seguirse a través de Internet y que reunirá a miles de asistentes en el estadio Santiago Bernabéu, contará con la participación de reconocidos artistas como Diana Navarro, Daniel Diges y David Bustamante, además de un gran coro, músicos y cerca de un centenar de bailarines coordinados por Ismael Olivas.

Por su parte, Ismael Olivas ha agradecido la confianza depositada en él para asumir este importante reto profesional y ha señalado que "cada vez son más las personas que se están sumando al proyecto de crear un espacio dedicado a la danza", una iniciativa que continúa creciendo gracias al apoyo de profesionales, alumnos y amantes de esta disciplina artística.

El coreógrafo albaceteño ha explicado además que esta actuación tiene para él un significado muy especial, ya que "soy creyente y poder actuar ante el Papa es algo verdaderamente único". En este sentido, ha reconocido que a lo largo de su carrera ha imaginado muchas formas de mostrar su danza y el talento de su equipo, pero que esta oportunidad supone "un sueño hecho realidad".

Ismael Olivas participará en el encuentro acompañado tanto por bailarines profesionales como por alumnos de conservatorios, poniendo en valor el trabajo colectivo y el compromiso de las nuevas generaciones con la danza.

Durante la recepción, el alcalde ha recordado también la visita que realizó este mismo año al Papa en Roma, una experiencia que ha calificado de "profundamente emocionante", recordando que tuvo ocasión de hacer entrega al Santo Padre de una imagen de la Stma. Virgen de los Llanos como símbolo representativo de la ciudad.

Manuel Serrano ha reiterado además el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de la cultura y de las artes escénicas, asegurando que "desde el Ayuntamiento siempre seremos aliados de la danza y de todos aquellos proyectos que contribuyan a enriquecer la vida cultural de nuestra ciudad y todo lo que podamos hacer para apoyar y promover esta disciplina artística lo haremos siempre".

En este sentido, el alcalde ha puesto en valor la amplia y variada programación cultural que se desarrolla en Albacete durante todo el año, impulsada desde la Concejalía de Cultura, y ha animado a la ciudadanía a seguir disfrutando de una oferta cultural de calidad que convierte a la ciudad en un referente cultural.