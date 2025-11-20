Alcalde Villar del Humo dimitirá tras ser detenido por plantación de marihuana en su vivienda pero seguirá como concejal

CUENCA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villar del Humo, César Saiz, ha anunciado que dimitirá tras su detención en una redada de la Guardia Civil en la que se encontraron 215 plantas de marihuana en su vivienda, peo seguirá como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de la localidad.

En un comunicado difundido por el Ayuntamiento de Villar del Humo en su nombre, el dirigente ha pedido máximo respeto para el desarrollo del proceso judicial "y para mi persona y para mi familia, hostigada desde hace unos días y cuyo desarrollo de su vida cotidiana se está viendo seriamente condicionado".

Considera además que se han vulnerado sus derechos, ya que "se ha publicado mi nombre, sin iniciales, y fotografías, en lo es una clara violación de derechos como el de la intimidad y el honor" y que también se ha faltado el respeto a sus compañeros de Corporación, "de quienes se han publicado imágenes y a quienes también se les está acosando y presionando y que nada tienen que ver con lo acontecido".

Saiz ha anunciado acciones judiciales contra los medios de comunicación y responsables de redes sociales que han difundido datos e imágenes vulnerando esos derechos. En cuanto a su cargo, ha explicado que ha tomado" la decisión voluntaria, a partir de cuando administrativamente sea posible, de renunciar al cargo de alcalde y pasar a ser concejal no adscrito del Ayuntamiento de Villar del Humo", por lo que no devolverá el acta a su partido.

"En ningún momento, ni ahora ni en años anteriores, he perjudicado de manera económica al Ayuntamiento de Villar del Humo ni, por supuesto, a sus vecinos", ha defendido el alcalde implicado en esta operación de la Guardia Civil que tuvo lugar el pasado martes.