Alcaldesa de Puertollano se personará en la causa por las obras del Cerrú si se concluye que se ha "dañado a la ciudad"

Actualizado 12/07/2018 14:46:14 CET

PUERTOLLANO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Puertollano (Ciudad Real), Mayte Fernádez, ha anunciado que el equipo de Gobierno socialista tomará la decisión de personarse en la causa sobre las obras de construcción del campo de fútbol del Cerrú que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Puertollano si de las investigaciones que se están llevando a cabo se deriva que "se pueda haber perjudicado el interés general".

En declaraciones a los periodistas realizadas este jueves durante una visita al Centro de Transeúntes de Cáritas en Puertollano, la regidora ha puntualizado que el equipo de Gobierno tomará esa decisión "una vez se levante el secreto de sumario" y se sustancien las acusaciones contra los implicados "para defender al Ayuntamiento y el nombre de Puertollano".

Fernández ha aseverado que el Ayuntamiento tiene que dar "una respuesta" ante la ciudadanía y un "ejemplo de defensa de los intereses municipales" y de colaboración con la Justicia.

"Lo importante es dar un mensaje de transparencia para que se disipen todas las dudas", ha enfatizado Fernández, para quien "cada uno debe responder por su responsabilidad". "Mi responsabilidad moral y como alcaldesa es tomar esta decisión si de las conclusiones de esta investigación se derivara algún juicio o alguna acusación que afecte a los intereses del Ayuntamiento", ha recalcado.

"No se trata de una decisión que hayamos tomado en caliente, sino que se ha producido después de una reflexión con más compañeros y es lo mejor que podemos hacer para nuestra ciudad", ha dicho. "Llueve sobre mojado", ha continuado, en referencia al próximo juicio oral del exalcalde Joaquín Hermoso por la fragmentación en 69 expedientes del contrato de construcción del coso y barrera de la plaza de toros, "y la opinión pública también ha hecho su juicio".

La regidora ha reconocido que la jornada de este miércoles fue "bastante dura y difícil" no sólo para el Ayuntamiento de Puertollano sino para "toda la ciudadanía" que "necesita ver a su Ayuntamiento con altura de miras en la defensa de la ciudad, sin ningún tipo de interés partidista".

FERNÁNDEZ NO DIMITIRÁ

Sobre la posible moción de censura anunciada por el Grupo Municipal del Partido Popular en el caso de que no presente su dimisión, Fernández ha aseverado que el PP "tiene una diferente vara de medir según a quien le ocurran las cosas".

"No he escuchado nunca al PP de Puertollano pedir la dimisión de Cospedal ni de Rajoy; lleva tres años totalmente desorientado, no tiene un plan alternativo para Puertollano y su única percha de enganche es aprovechar estas ocasiones tan duras para la ciudad para hacer partidismo", ha recalcado.

"El PP va a lo suyo y poco le importan Puertollano y el Ayuntamiento, y yo tengo que defender la ciudad y gestionar el consistorio y eso es lo que voy a a seguir haciendo", ha concluido.