Alonso, a Molina: "Toledo, entre otras muchas cosas es su Corpus, y no voy a permitir que se elimine"

Publicado 15/05/2019 21:44:41 CET

TOLEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Alcaldía de Toledo por el Partido Popular, Claudia Alonso, ha mostrado su preocupación ante las declaraciones del candidato a la Junta de Unidas Podemos y vicepresidente segundo, José García Molina, "atacando la fiesta del Corpus y anunciando la eliminación de esta fiesta regional declarada de Interés Turístico Internacional", tras afirmar éste que propondrá que el 15 de mayo sea festivo en Castilla-La Mancha, como Día de la Familia, y que sustituya a la celebración del Corpus Christi en la región.

"Toledo entre otras muchas cosas es su Corpus y quien en estos momentos están gobernando en el Ayuntamiento de Toledo y en la Junta lo hacen con Unidas Podemos", ha afirmado Alonso, lanzando un mensaje de tranquilidad a todos los toledanos, afirmando que con ella de alcaldesa "este tipo de ideas no se van a consentir, porque Toledo es su Corpus y no va a venir nadie a decirnos que fiestas se tienen que celebrar y cuáles no", ha afirmado.

La candidata 'popular' ha afirmado que además "es importante que quienes han estado gobernando con Unidas Podemos estos últimos años y que de nuevo se presentan a las elecciones, tengan claro quiénes son sus aliados y lo que quieren para nuestra ciudad", ha informado el PP en nota de prensa.