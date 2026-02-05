El 34% de la población de Castilla-La Mancha sigue en riesgo de pobreza, según la tasa AROPE

Archivo - Pobreza, pobre, indigente, mendigo, sin techo, persona pidiendo en la calle - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 34% de la población de Castilla-La Mancha sigue en riesgo de pobreza en la Comunidad Autónoma, según los resultados de la tasas AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social para el 2025, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Respecto a las tasas de riesgo de pobreza, y según los resultados definitivos de la 'Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2025', publicados también en el INE, la región castellanonmanchega presenta una tasa del 25,95 de su población en esta condición.

Asimismo, y según estos datos, Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma, con mayor porcentaje de personas que llegan a fin de mes con "mucha dificultad" con un 12,7%, seguida de Región de Murcia (12,1%) y Canarias (11,5%).

DATOS NACIONALES

Un 25,7% de la población española continúa en riesgo de pobreza en España, con los menores de 16 años como los más afectados, con un 33,9% en esta situación. Así, aunque España registró en 2025 la menor tasa AROPE --porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social-- desde que se comenzó a recopilar la serie histórica en 2014, al situarse en el 25,7% de la población residente, la cifra apenas varía en el último año, con una reducción del 0,1% respecto al 25,8% de 2024.

Dos de sus tres componentes mejoraron el año pasado: la tasa de riesgo de pobreza relativa y el porcentaje de población con carencia material y social severa. El tercer componente, el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo, no experimentó variación.

En concreto, el 19,5% de la población española estaba en riesgo de pobreza en 2025, la tasa más baja desde 2008, mientras que el porcentaje de población con carencia material y social severa fue del 8,1%, dos décimas menos que en 2024 y la menor tasa desde 2022.

Por grupos de edad, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social subió ligeramente (+0,1 puntos) entre las personas de 16 a 64 años, mientras que descendió 0,8 puntos entre los menores de 16 años y 0,3 puntos entre los mayores de 65 años.

No obstante, los menores de 16 años son los más afectados, con un 33,9% en riesgo, seguidos de la población de 16 a 64 años, con un 25,9%. Las personas de 65 años o más presentan la tasa más baja, del 19,2%.

De la misma manera, el INE muestra que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social varía según el nivel de formación. Entre las personas con educación superior, el 13,9% se encuentra en riesgo, mientras que quienes tienen educación secundaria de segunda etapa presentan un 24,6%. La cifra aumenta al 31,5% en quienes completaron la primera etapa de secundaria y alcanza el 35,3% entre las personas con educación primaria o inferior.

Asimismo, los parados registran el nivel más alto de riesgo de pobreza o exclusión social, con un 55,4%, mientras que los otros inactivos presentan un 37,4%. Entre los ocupados, la tasa se sitúa en 16,4%, y los jubilados muestran la cifra más baja, con un 15,4%.

También indica que en 2025 (con datos de renta de 2024), un 1,4% de la población estaba a la vez en situación de riesgo de pobreza, con carencia material y social severa, y con baja intensidad en el empleo. Este porcentaje fue del 1,3% el año anterior.

En esta misma línea, el ingreso medio por persona alcanzó los 15.620 euros en 2024, un incremento del 5,5% anual y la renta neta media por hogar aumentó un 5,4% en 2024, hasta los 38.994 euros. Fue casi 2.000 euros superior a la de 2023 y también la mayor desde el inicio de la serie del INE.

En cuanto a las dificultades económicas de los hogares, el 8,5% de la población llegó a fin de mes con "mucha dificultad", descendiendo desde el 9,1% de 2024. Además, un 36,4% de la población no pudo afrontar gastos imprevistos, y el 32,2% no se permitió ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año.

Asimismo, el 36,4% de los hogares españoles no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos durante el año 2025, seis décimas más que en 2024, de acuerdo con los datos de la encuesta, realizada entre febrero y mayo de 2025.

En este contexto, el informe revela que el 8,5% de la población española llegaba a fin de mes con "mucha dificultad", frente al 9,1% de 2024. Echando la vista más atrás, el porcentaje de 2025 es el mejor dato desde 2019, cuando el 7,8% la población española decía llegar a final de mes con "mucha dificultad".

El INE apunta además que el número de hogares que no se ha podido permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año se situó en 2025 en el 32,2%, porcentaje que fue 1,2 puntos inferior al registrado en 2024.

Según el organismo estadístico, el 13,3% de los hogares admite que se retrasa en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca, alquiler, comunidad, etc.) o en compras a plazos. Este porcentaje es nueve décimas inferior al dato registrado en 2024.

Por otro lado, el 15,9% de las familias asegura que no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada, porcentaje que ha caído respecto al 17,6% de 2024 y el 20,7% de 2023, cuando llegó a máximos desde 2004, inicio de la serie. Al mismo tiempo, el 5,4% de los hogares declara que no puede permitirse una comida de pollo, carne o pescado al menos cada dos días, porcentaje siete décimas por debajo del dato de 2024.

Los datos de Estadística también reflejan que el 5,4% de los hogares no puede permitirse disponer de un automóvil, una décima superior a 2024, y que el 27,1% no puede sustituir muebles estropeados o viejos, por debajo del 27,7 que lo afirmaba en 2024.

Además, de acuerdo con Estadística, el 73,3% de los hogares españoles residía en una vivienda en propiedad en 2025, el porcentaje más bajo de la serie de esta encuesta, que arranca en 2004. Por su parte, el 20,2% de las familias de España vivían de alquiler en 2025, dos décimas menos que en 2024. Según el INE, un 16,7% de los hogares estaban alquilados a precios de mercado, tres décimas menos que en 2024, y un 3,5% a precios inferiores al de mercado, una décima más.

ANDALUCÍA, LA CCAA MÁS AFECTADA

Las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más elevadas en el año 2025 se dieron en Andalucía (34,7%), Castilla-La Mancha (34,0%) y Región de Murcia (32,5%). En el lado contrario, País Vasco (14,7%), Baleares (15,2%) y Comunidad Foral de Navarra (16,5%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más bajas.

Respecto a las tasas de riesgo de pobreza, las más elevadas se dieron en Andalucía (27,7%), Región de Murcia (26,7%) y Extremadura (26,2%). Mientras, País Vasco (9,3%), Baleares (11,6%) y Comunidad Foral de Navarra (12,3%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza más bajas.

Atendiendo a las dificultades para llegar a fin de mes, Castilla-La Mancha (12,7%), Región de Murcia (12,1%) y Canarias (11,5%) fueron las comunidades autónomas con mayores porcentajes de personas que llegaban a fin de mes con "mucha dificultad" en 2025. Por su parte, las que presentaron los menores porcentajes fueron País Vasco (3,8%), Aragón (4,7%) y Baleares (4,8%).