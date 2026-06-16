Aprobada la convocatoria de ayudas para el uso de libros y materiales curriculares y ayudas de comedor escolar en C-LM

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TOLEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes la nueva convocatoria de ayudas del curso 2026-2027 para el uso de libros y materiales curriculares y las ayudas en especie de comedor escolar.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha informado en rueda de prensa de que para ello se va a destinar alrededor de 11 millones de euros, de los cuales, ocho millones de euros se dedicarán a ayudas de comedor escolar, beneficiando a unos 23.000 alumnos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

Casi tres millones de euros se destinarán a ayudas para libros y materiales curriculares, con una previsión de alrededor de 35.500 beneficiarios, incluidos unos 10.500 estudiantes de Educación Especial, ha informado la Junta en nota de prensa.

Las ayudas para libros estarán dirigidas al alumnado de Primaria y ESO que no participe en el Banco de Libros y se encuentre en determinadas situaciones, como el uso de material fungible en los primeros cursos, la escolarización en centros concertados no adheridos o la incorporación por primera vez al programa de reutilización tal y como ha explicado Amador Pastor.

Como cada curso, la concesión se realizará en función de la renta familiar, estableciéndose un tramo único para las ayudas de libros y dos modalidades para comedor escolar: cobertura del 100% o del 50% del coste del servicio.

Hay que destacar que se mantiene una dotación específica para alumnado con necesidades educativas especiales de 25 euros por estudiante escolarizado en centros ordinarios y de 50 euros por estudiante en centros de Educación Especial.

También se continúa garantizado el acceso gratuito al comedor escolar para el alumnado de Educación Especial y para quienes tienen derecho a transporte escolar en determinadas circunstancias organizativas.

Del mismo modo se mantiene la protección específica para menores en situación de acogimiento legal y para el alumnado en situación de orfandad por violencia de género, que quedan exentos del requisito de renta para acceder a estas ayudas.

CEIP ANDRÉS ARANGÓ DE VELADA

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha informado también de que el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la ampliación y sustitución parcial del CEIP 'Andrés Arango' de la localidad toledana de Velada.

Ha recordado que, con este paso, la obra entra en una nueva fase tras la resolución del contrato de las obras iniciales, que quedaron inconclusas después de que la empresa adjudicataria paralizara los trabajos en 2023.

La actuación original, adjudicada por más de tres millones de euros, alcanzó un grado de ejecución del 70,3% antes de que la Consejería resolviera el contrato a finales de ese año, tras haber abonado más de 2,3 millones de euros por las obras realizadas. Para culminar el proyecto, el Gobierno regional ha redactado un nuevo proyecto de terminación adaptado a la normativa vigente y al incremento de los costes de construcción.

La finalización de las obras se llevará a cabo mediante un encargo a Tragsa, con una inversión estimada de más de 2,3 millones de euros, lo que supondrá que la obra tenga un coste total de 4,6 millones de euros, y un plazo de ejecución de 12 meses. La actuación permitirá completar un moderno centro educativo ubicado en una parcela de más de 11.000 metros cuadrados, ha dicho Amador Pastor.

El nuevo colegio contará con una superficie construida de 2.472 metros cuadrados y dispondrá de 12 aulas de Educación Primaria, biblioteca, aula de música, espacios de apoyo educativo, gimnasio-sala de usos múltiples, comedor y cocina.

Además, el recinto incluirá amplias zonas exteriores con pistas deportivas, espacios de juego, huerta escolar, aparcamientos y áreas ajardinadas, mejorando de forma significativa las infraestructuras educativas del municipio.