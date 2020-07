Arroyo replica tras quejas de Fresneda que CLM sí ha afrontado los problemas del campo, sector que "ha salido reforzado"

TOLEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que ha defendido que el Ejecutivo autonómico ha afrontado los "problemas reales del sector" agrario que ha salido "muy reforzado" de la crisis sanitaria, ha destacado que en el caso del castellanomanchego supone un 15,91% del Producto Interior Bruto (PIB) regional, un cuatro por ciento con respecto a 2015.

"Ese dato es espectacular, pero eso no significa que no haya problemas concretos que saben las organizaciones agrarias que afrontamos con ellos", ha aseverado el titular regional de Agricultura a preguntas de los medios tras las quejas del secretario regional de Asaja, José María Fresneda, que esta semana alertaba de que los agricultores, si no "estuvieran con las mascarillas", estarían "movilizándose"

"Respeto todas las opiniones. Cada uno vemos la realidad de una forma, pero creo que el sector agrario ha salido muy reforzado de crisis sanitaria, en la percepción que de él tiene la sociedad. Las organizaciones agrarias hicieron muy buena campaña reivindicando precios justos antes del estado de alarma, reivindicaciones que hubieran seguido de no sufrir estos meses complicados, pero el sector agrario ha respondido muy bien y sus productos han estado en los lineales de la distribución alimentaria", ha aseverado el consejero.

En su respuesta, Martínez Arroyo ha admitido que el cierre de la hostelería, a causa del COVID-19, ha tenido incidencia en algunos sectores agrarios de la región, de manera concreta en el ovino y caprino en carne y leche, pero "desde el primer momento, el Gobierno regional actuó y garantizó una ayuda para hacer frente a la pérdida de renta que han sufrido los ganaderos en los meses de la pandemia".

"Esa ayuda compensa la pérdida de renta en esos meses. En estos momentos el precio está subiendo respecto al año anterior y hemos conseguido, además, que ningún ganadero haya tenido problemas en la recogida de leche gracias a un esfuerzo titánico", ha asegurado.

Dicho esto, el consejero ha reflexionado sobre el hecho de que "haya

sectores que están mejor y otros que están peor, como siempre sucede" y se ha detenido en hablar del del melón, inmerso en plena campaña de recolección.

"Es un cultivo muy social e imprescindible para que muchos pueblos de la región tengan gente y vida y la campaña se inicia con muy buenos precios. El sector ha hecho un esfuerzo de organización sin precedentes en Castilla-La Mancha, que cuanta con una Interprofesional y, por primera vez, parece que afrontamos bien la situación del mercado y los precios del inicio campaña son muy positivos", ha añadido.

EL SECTOR, CASI EL 16% DEL PIB

"El balance general lo resumo en lo siguiente: el sector agroalimentario aporta al PIB de Castilla-La Mancha el 15,91% de la riqueza, porcentaje más elevado de toda España que ha crecido cuatro puntos porcentuales desde el 2015 en su aportación a la riqueza regional", ha terminado presumiendo Martínez Arroyo, que ha agradecido el "trabajo y el esfuerzo" de las organizaciones agrarias y de las cooperativas en estos meses "para identificar problemas y enfrentarlos bien y hacer las cosas juntos".

De su lado, el secretario de la Interprofesional del Vino de España, que también es integrante de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Alejandro García Gasco, después de afirmar que no "iba a entrar en si debe haber o no manifestaciones", ha señalado que el actual es un escenario muy distinto y que, con respecto a la cadena alimentaria, es la primera vez que se habla de costes de producción.

Dicho esto, García Gasco ha terminado incidiendo en la necesidad de seguir trabajando para "dotar al eslabón más débil", el productor de herramientas que le permitan llegar al reparto del valor añadido.