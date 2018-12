Asaja pondrá en marcha un carné para visibilizar la labor conservacionista de agricultores y ganaderos

Publicado 21/12/2018 17:43:02 CET

CIUDAD REAL, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) pondrá en marcha un carné que visibilice la labor conservacionista que agricultores y ganaderos hacen del entorno. Será en el primer trimestre de 2019 cuando se ponga en marcha esta iniciativa anunciada por el presidente nacional de la organización agraria, Pedro Barato, durante la comida de hermandad celebrada este viernes en Ciudad Real con motivo de la Navidad en Ciudad Real.

Para Barato, se trata de una "campaña muy bonita" para "poner en valor el mundo agrario" y en la que numerosas instituciones y entidades ya han mostrado su interés.

Además, ha asegurado que la Política Agraria Común (PAC) no se aprobará en 2019 porque no dará tiempo, pero ha querido dar un mensaje de tranquilidad al sector agrario español y en especial a de la provincia de Ciudad Real, ya que "aunque no se apruebe, va a seguir existiendo", explicando que hay formulas para acomodar el presupuesto a la anterior Política Agraria Común.

Este mismo mensaje de tranquilidad ha querido transmitir el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, que ha acudido a la cita en representación del Ministro, Luis Planas, al encontrarse este en el Consejo de Ministro de Barcelona.

Miranda ha explicado a tal efecto que los pagos de la PAC no se van a interrumpir por los cambios de la Política Agraria Común y que probablemente hasta 2022 o 2023 no tengan lugar, por lo que "habrá tiempo suficiente para planificar la adaptación a la nueva política". Además, ha comentado que los cambios que se produzcan serán evolutivos y "ninguno va a suponer que tenga que abandonar su actividad".

Entre los planes más inmediatos del Gobierno en este sentido están las reuniones con la comunidades autónomas a partir del 21 de enero para empezar a trabajar junto a las organizaciones agrarias en la adaptación a esa nueva Política Agraria Común. Asimismo, ha reiterado el compromiso del Ejecutivo Central con el sector agrario, al que consideran "clave" y "pujante" en la economía española.

El compromiso del Gobierno regional con el mantenimiento del presupuesto de la Política Agraria Común ha sido puesto de relieve por la delegada del Gobierno, Carmen Olmedo, que ha recordado que este viernes se hacía efectivo el segundo pago de la PAC, convirtiendo a Castilla-La Mancha en la primera en hacerlo. La invesión en caminos y la recuperación de las ayudas FOCAL, completan, en palabras de Olmedo el compromiso del Gobierno autonómico con el sector agroalimentario de la región.

MÁS DE 2.100 BODEGAS INSCRITAS PARA FENAVIN

Finalmente, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha aprovechado su intervención para anunciar que ya son más de 2.100 las bodegas inscritas para la próxima edición de la Feria Nacional del Vino (Fenavin), que será la décima.

Caballero se ha congratulado de que en 40 años de Constitución se ha cumplido el objetivo de esta de una agricultura "más moderna y que aporta más renta a sus titulares, además de favorecer a una vida mejor". Aunque ha reconocido que la gran aportación ha sido la de los propios agricultores que ha permitido que España "sea una gran potencia exportadora en el sector agroalimentario, en especial la provincia de Ciudad Real".

ENTREGA DE DISTINCIONES

Durante la 'Comida de Hermandad', la organización agraria ha entregado sus reconocimientos y distinciones. Así, han recibido las insignias de oro de José Luis Hernández, de Malagón; Santiago Aparicio, de Picón; Manuela Alañón, de Aldea del Rey; y Francisco Mancebo de Almedina, por su trayectoria y toda una vida dedicada a la agricultura. La mención al Joven Agricultor 2018, ha recaído en Jesús Serrano de La Solana.

En cuanto al premio periodístico, lo recibió a la jefa de gabinete de Asaja nacional, Estrella Larrazábal, por su compromiso con la información agropecuaria y su implicación con la organización.

Además, no han faltado los tradicionales carros con los que Asaja Ciudad Real distingue a personas, organismos y entidades que han destacado en la defensa y apoyo del sector primario. Entre ellos se encuentran el presidente de Asaja en Jaén, Nicolás Vico; el decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real, Cipriano Arteche; la Interprofesional del Consejo Regulador DO Queso Manchego y al Diario Lanza por su 75 aniversario.