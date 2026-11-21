La cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Guadalajara, Itziar Asenjo - PP

GUADALAJARA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Guadalajara, Itziar Asenjo, ha reclamado en Sigüenza que la ley regional de despoblación vaya acompañada de financiación y medidas concretas para garantizar los servicios básicos en los municipios rurales.

Durante un encuentro con afiliados y simpatizantes en el que también ha intervenido Antonio Román, número tres de la candidatura al Senado, Asenjo ha situado la sanidad, la seguridad, la vivienda y la educación entre las prioridades para que las familias puedan quedarse a vivir en los pueblos o instalarse en ellos, ha informado el PP en nota de prensa.

"La ley de despoblación tiene que ir acompañada de financiación y de medidas", ha afirmado Asenjo, que ha recordado las reivindicaciones vecinales de 2023 en Sigüenza por la falta de médicos. La candidata ha pedido más medios para la atención sanitaria, especialmente en urgencias y pediatría, y un refuerzo de los efectivos de la Guardia Civil en la provincia. "¿Cómo vamos a pedirle a una familia que se venga a vivir a un municipio si no tiene sanidad y si no tiene seguridad?", ha planteado.

Asenjo también se ha referido a las dificultades para acceder a una vivienda en el medio rural, ha señalado que los precios, la dificultad para encontrar profesionales, los costes de desplazamiento y la carga burocrática complican la rehabilitación de viviendas en los municipios más pequeños.

ROMÁN PIDE EL RESPALDO A LA CANDIDATURA DE ASENJO

Por su parte, Antonio Román ha pedido el voto para Itziar Asenjo al Congreso y ha destacado la experiencia de gestión de Alberto Núñez Feijóo. En su intervención, ha cuestionado los pactos parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez y le ha exigido explicaciones por su gestión ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Urda.

El candidato al Senado ha pedido marcar las tres casillas del PP, correspondientes a Lucas Castillo, María Patricio y Antonio Román, y ha reivindicado la importancia de que los representantes en la Cámara Alta conozcan de primera mano las necesidades de la provincia.

Asenjo también ha llamado a la participación el 29 de noviembre y ha pedido a los asistentes que se impliquen en la recta final de la campaña. "Las encuestas son encuestas, y las urnas están vacías, el próximo 29N tenemos que llenarlas con votos del Partido Popular", ha recordado.

El presidente de la Junta Local del PP en Sigüenza, Primitivo Alguacil, ha agradecido la asistencia de afiliados de afiliados y simpatizantes a este encuentro. También ha expresado su reconocimiento a quienes participan habitualmente en las actividades del partido y ha ensalzado a Elena Tizón como portavoz popular en el Ayuntamiento.

Finalmente, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sigüenza, Elena Tizón ha reivindicado "la responsabilidad, la decencia y el servicio al interés público como principios del PP.

La portavoz ha denunciado la falta de transparencia y de diálogo por parte del Gobierno municipal y ha defendió la labor de fiscalización de su grupo.

Tizón ha asegurado que ha solicitado documentación sobre unos hechos que considera irregulares y que no se la han facilitado desde el Ayuntamiento de la localidad. Finalmente, ha pedido el voto para el PP el próximo 29 de noviembre y para Itziar Asenjo como representante de Guadalajara en el Congreso.