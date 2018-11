Asociaciones feministas de C-LM salen a la calle para condenar la violencia machista

Actualizado 25/11/2018 13:08:45 CET

TOLEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones y organizaciones feministas de Castilla-La Mancha han salido a la calle este domingo, 25 de noviembre en la región, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para mostrar su repulsa contra la violencia machista.

Ha sido el caso de Toledo, donde la Plataforma 8M Toledo ha convocado una manifestación que ha partido del Paseo de la Vega, con destino a la Plaza del Ayuntamiento, portando en una cuerda diferentes banderines en los que se podían ver los nombres de las víctimas de la violencia machista desde 2010.

Tras una pancarta en la que se podía leer el lema 'Por las que están, las que no están, las que peligran', durante la manifestación se han podido escuchar lemas como "No es un caso aislado, se llama patriarcado" o "Justicia Machista, respuesta feminista".

Además, se ha llevado a cabo un cántico que ha acompañado toda la manifestación --a la que se ha unido una batucada-- que dice: "Vengan mujeres del sur, vengan mujeres del norte, vengan de todos los sitios a cambiar nuestro horizonte; vengan del oeste y las hermanas del este, que en todo el mundo nos matan día a día impunemente".

Desde la Plataforma 8M Toledo Olga Ávalos ha indicado que han sido 200 metros de cuerda los que han subido, desde el Paseo de la Vega hasta el Ayuntamiento, más de 300 mujeres y hombres que han apoyado esta manifestación, con banderines con las mujeres y niñas asesinadas desde 2010.

"No tenemos nada que celebrar por que nos gustaría no tener que haber puesto mas de 900 banderines pero esto para dar un toque de atención porque no es solamente cuestión de hacer un día y ponernos unos lacitos, sino de crear leyes dotadas de presupuesto y de educación desde los colegios e institutos para que no vuelva a haber más asesinadas", ha argumentado.

"LA GRAN LACRA DEL PAÍS"

En la manifestación ha participado la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, quien ha indicado que la violencia de género es "la gran lacra que hay en el país" y que con manifestaciones como esta se trata de visibilizar, ser conscientes de lo que ocurre "y poner nuestro granito de arena".

"Creo que todos y todas tenemos que luchar contra esta gran lacra social que lo que hace es asesinar", ha indicado, para agregar que el Consejo Local de la Mujer de Toledo cumple 25 años en 2018. "El principal objetivo es tener voz para las asociaciones que luchan por la igualdad en la ciudad".

Finalmente, ha felicitado a todas aquellas profesionales que trabajan en la Casa de Acogida de la Mujer y el Centro de la Mujer, además ha destacado el Pacto contra la Violencia Machista que ha aprobado el Gobierno de España con la unanimidad de todos los grupos políticos y del que se beneficiarán los ayuntamientos.

De su parte, el delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás, ha destacado el compromiso de la Junta contra la violencia de género y ha destacado que la Ley contra la violencia de género aprobada recientemente en las Cortes es "un referente importante" contra esta lucha.

Ha puesto en acento en detectar este tipo de violencia en las redes sociales y que afecta a los jóvenes. "Hay que detectarlo y tenemos que luchar todos para que las redes sociales no puedan ser utilizadas contra la mujer", ha concluido el delegado de la Junta.

Finalmente, la secretaria de Organización de Podemos, María Díaz, ha señalado que este 25 de noviembre se vuelve a reivindicar la "necesaria" eliminación de "todas la violencias" hacia la mujer. "Hoy las mujeres feministas volveremos a llorar a las que ya no están y volveremos a mostrar nuestra tristeza, indignarnos y decir que hay que tomar medidas".

"Es verdad que en Castilla-La Mancha se han dado casos muy importantes pero tenemos que seguir avanzado mientras que haya mujeres que sigan siendo víctimas", ha indicado, para agregar que para ello se necesita una sociedad que siga reivindicando todos los días que "las violencias contra la mujer son múltiples".

EN TODA CASTILLA-LA MANCHA

Además de la de Toledo, las manifestaciones y concentraciones se han sucedido a lo largo y ancho de toda Castilla-La Mancha. Así en Ciudad Real ha sido Feminismos Ciudad Real y el Colectivo Espinas quienes han organizado una 'performance' contra la violencia de género, en la Plaza del Pilar, donde se concentrarán esta tarde.

En Guadalajara la concentración ha sido convocada por Mujeres Libres Guadalajara en el Palacio del Infantado, en Cuenca en la Plaza de la Hispandiad por parte de Comando Violeta, y en Albacete entre las calles Paz y Gómez Redondo por parte de Red Feminista de Albacete.