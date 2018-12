Aspaym Cuenca premia la sensibilización sobre discapacidad con sus Premios Silla de Oro

Actualizado 01/12/2018 16:43:47 CET

CUENCA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos Físicos (Aspaym) de Cuenca ha entregado este sábado por la mañana los premios Silla de Oro 2018. El objetivo ha sido reconocer la labor que diferentes asociaciones o personalidades han llevado a cabo para sensibilizar sobre la discapacidad o mejorar la accesibilidad. Entre los galardonados se han encontrado el presidente regional, Emiliano García-Page, y el presidente de Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel.

El acto ha sido inaugurado con un breve discurso del presidente de Aspaym Cuenca, José Luis Mota, quien se ha mostrado agradecido porque este año se celebra el 20 aniversario de la asociación en la provincia. "La asociación me ha hecho mejor persona y siempre he querido revertir en la sociedad esos conocimientos que he adquirido", ha señalado.

El primer galardón ha sido un premio especial por el 20 aniversario concedido a Alberto de Pinto, por toda una vida dedicada a la lesión medular. De Pinto ha manifestado sentir una "emoción tremenda", porque "jamás" le habían reconocido de esta forma su vida y ha recordado cómo creo Aspaym en Toledo en 1979 con las dificultades que conllevó, porque ha señalado que "en aquel entonces eras el enemigo del hospital".

Tras este premio especial se han entregado las Sillas de Oro. El primer reconocimiento ha sido para el Ayuntamiento de Cubillos del Sil (León), por su esfuerzo y trabajo por conseguir un espacio accesible para todos. El alcalde de la localidad, Antonio Cuellas, ha expresado que "desde esta buena noticia vamos a continuar mejorando la accesibilidad en nuestro pueblo".

La segunda Silla de Oro ha recaído en el IES El Provencio, por su implicación en las campañas de prevención de lesiones medulares y la seguridad vial. Ha recogido el premio la profesora del centro Eva Rus, que ha agradecido a Aspaym la disposición siempre a ir a dicho instituto para ofrecer charlas, "que no son una más, siempre resulta muy significativa para los alumnos".

PREMIO A MENSAJEROS DE LA PAZ

El padre Ángel ha sido el tercer galardonado de la asociación como reconocimiento a la labor que hace con su fundación Mensajeros de la Paz, quien ha expresado que en la actualidad "es más importante buscar a los culpables que desahucian a las personas de sus casas cada día antes que esclarecer si alguien ha copiado o no una tesis doctoral".

El esfuerzo y superación de Marcelino Escobar también ha sido reconocido con la cuarta Silla de Oro. Ha declarado que desde que sufrió una lesión medular, siempre quiso ayudar al resto de personas en su misma situación.

Por su parte, la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif) también ha recibido otra de las Sillas de Oro de Aspaym Cuenca. Su presidente, Francisco Sardón, ha deseado que el año próximo todas las personas con discapacidad "puedan acceder a la asistencia personal y eso les permita ser ellos mismos".

El Hospital de Parapléjicos de Toledo también ha sido galardonado este sábado. José María Marín, gerente del centro sanitario, ha indicado que este premio es "especial" y ha recordado que en la actualidad hay cerca de 100 investigadores trabajando en temas que afectan a la lesión medular. "Se trabaja para que las personas puedan tener una vida mejor", ha indicado.

"LOS REMONTES MECÁNICOS AYUDARÁN A LOS DISCAPACITADOS A CONQUISTAR EL CASCO"

Por último, el presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, también ha recibido una Silla de Oro en esta edición de 2018 por su trabajo al frente de la Junta a la hora de impulsar programas de integración en beneficio de las personas con discapacidad en la región.

El presidente regional se ha mostrado "muy agradecido" tanto hacia este premio recibido como al resto de galardonados por "su esfuerzo" a lo largo de estos años. García-Page también ha pedido ayuda para poder hacer en Cuenca los remontes mecánicos al Casco Antiguo. "La idea y el dinero lo tenemos, lo que quiero es que me ayuden entre todos", ha señalado.

A juicio del presidente, estas infraestructuras "aparte de ser un revulsivo tremendo en términos turísticos y un punto de inflexión para Cuenca, van a permitir que todos los discapacitados puedan subir a la cumbre del Casco Antiguo".

Tras la foto de familia de todos los premiados en este acto, se ha dado por clausurada la entrega de premios de ASPAYM Cuenca 2018 en el año de su vigésimo aniversario.