Autobuses de menos de 3 años y mejorar mantenimiento de la flota, compromisos de Monbus para la línea Toledo-Talavera

Europa Press

TOLEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa Monbus se ha comprometido con el Gobierno regional a llevar a cabo mejoras en la línea de autobús Toledo-Talavera de la Reina que pasan por la incorporación de vehículos de menos de tres años en las próximas dos semanas, renovar la estrategia de mantenimiento y limpieza de la flota, reorganización de turnos y formación para sus trabajadores.

El objetivo de esta propuesta es "zanjar de una vez por todas las inaceptables deficiencias de un pésimo servicio que se ha estado prestando por parte de esta empresa y que la Junta no va a permitir", ha manifestado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en rueda de prensa.

El titular del ramo ha añadido que la inspección estará pendiente del cumplimiento de estas medidas para mejorar "la calidad de un servicio" que ha sido "deplorable", poniendo el foco en que las mejoras en cuanto a la antigüedad afectan alrededor de una decena de vehículos.

Tras mantener la Junta "reuniones muy serias y muy duras", la empresa se ha comprometido a implementar dichas medidas para obtener "estándares de calidad para satisfacer las expectativas de los usuarios y usuarias" en su conjunto.

En primer lugar, la adscripción de un conjunto de vehículos de menos de tres años de antigüedad, con la capacidad suficiente y la calidad de sus elementos, que garanticen la prestación continua del servicio de forma homogénea entre expediciones.

Estos vehículos se irán incorporando al servicio de forma progresiva en las próximas dos semanas, poniéndolos a disposición de la Dirección General de Transportes del Gobierno regional para su revisión antes del inicio de la actividad.

En segundo lugar, la reorganización de los turnos y cuadrantes para asegurar el cumplimiento de los horarios y minimizar los retrasos por causas imputables a la empresa.

En tercer lugar, redefinición de la estrategia de mantenimiento y limpieza de la flota, de tal manera que los autobuses permanezcan en perfecto estado durante la prestación del servicio.

En cuarto lugar, se ejecutará un programa de formación al personal de Monbus orientado a la consecución de una conducción eficiente.

ADVERTENCIA DE LA JUNTA

Si alguno de estos compromisos de ven incumplidos, Fomento ya tiene preparado el expediente para rescindir el contrato. "Esto ya no se va a aceptar ni un solo día más. La empresa lo sabe y el escudo de la Junta está para defender los intereses de los usuarios y usuarias del transporte público de nuestra región".

Se tomará "la decisión más dura que existe, que es la de restringir el contrato a esta empresa y otorgar a otra empresa mediante el procedimiento conforme a ley".

Recuperar la confianza perdida de los usuarios es la prioridad, según Hernando, y de no ser así, el Gobierno regional tendrá que recuperarla a través de un servicio que preste otra empresa distinta.