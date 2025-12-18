Ayuntamiento abre expediente sancionador al Guadalajara por instalar gradas sin licencia en el partido contra el Barça

El tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Santiago López Pomeda, atiende a los medios. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Santiago López Pomeda, ha confirmado este jueves la existencia de una propuesta de sanción contra el Club Deportivo Guadalajara por la instalación de gradas supletorias en el partido contra el FC Barcelona sin licencia urbanística previa.

Una actuación que, según ha subrayado, obliga al Consistorio a incoar un expediente sancionador en aplicación "estricta" de la normativa. "Si evidentemente las gradas se hubieran instalado sin una licencia previa, eso tendrá un procedimiento", ha afirmado López Pomeda.

En este sentido, ha indicado que se tratará únicamente del inicio de un expediente administrativo y no de una sanción firme, y ha añadido que el Ayuntamiento ha actuado "exactamente igual que haría con cualquier ciudadano o cualquier empresa", porque "nadie puede estar encima de la ley".

Estas declaraciones han sido realizadas por López Pomeda durante una visita a unas obras, a preguntas de los periodistas, y se producen después de que el diario Nueva Alcarria publicara la existencia de dicha propuesta de sanción.

El edil ha explicado que si bien la propuesta económica de sanción en estos momentos podría ascender a unos 78.000 euros, ha insistido en que no es definitiva y puede variar tras el periodo de alegaciones. "Hay una escalas en función de cómo se catalogue pero siempre hay que dar ese derecho de defensa a las partes", ha remarcado.

El responsable municipal ha enmarcado el procedimiento en la disciplina urbanística y lo ha definido como un trámite "tasado", sin margen para decisiones discrecionales por parte del Ayuntamiento sino que "es la aplicación mera de la norma".

"No cabe lugar ni a la decisión ni a la interpretación, sino que es la aplicación mera de la norma", ha señalado, recordando que ahora se abrirá un plazo legal para que el club presente alegaciones, que serán estudiadas por los servicios técnicos y jurídicos antes de que se dicte una resolución final.

"Estamos en un estado de derecho y la ley hay que cumplirla", ha subrayado, insistiendo en que si se le aplica a cualquier ciudadano o empresa, se debe hacer también con el Club Deportivo, aunque "eso no quiere decir que se dé la posibIlidad a las partes de estar presentes en el procedimiento y defenderse".

López Pomeda ha querido, además, separar el plano administrativo del desarrollo del partido, calificado como histórico para la ciudad. En ese sentido, ha defendido la actuación del Consistorio. "Ha habido reuniones desde el primer momento", ha dicho en referencia al club, añadiendo que, además, se realizaron requerimientos formales cuando no se presentó la documentación necesaria.

Del mismo modo, ha destacado el esfuerzo del personal técnico municipal, señalando que trabajó incluso fuera de su horario para revisar la documentación presentada a última hora y permitir la celebración del encuentro con garantías de seguridad.

El concejal ha reconocido igualmente que la propuesta de sanción puede generar críticas sociales, pero ha insistido en que el Ayuntamiento debe aplicar la ley "en defensa de los intereses generales de la ciudad". "Estamos en un estado de derecho y todos estamos debajo de la ley", ha reiterado, remarcando que el procedimiento aún está en una fase inicial y que habrá que esperar a su resolución definitiva.

Pomeda ha querido dejar claro que al igual que el Club Deportivo, también el Ayuntamiento de Guadalajara hizo todo lo que pudo "hasta el extremo", señalando que hasta última hora de la tarde del partido no se presentó la última documentación requerida y el Consistorio puso "a disposición todo el aparato técnico" para revistar y dar la autorización, como finalmente se hizo.

Según el concejal, el mismo club ha reconocido que la premura del acontecimiento les llevó a presentar tarde la documentación, asegurando que el mismo estaba informado en tiempo de los permisos que se requerían para montar las gradas y que hubo varios requerimientos porque faltaba documentación.

Por otro lado, por el momento se desconoce si la Federación Española de Fútbol podría abrir otro expediente al club por el retraso que sufrió el inicio del partido por la falta de permisos en las gradas.