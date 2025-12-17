Guarinos defiende que la seguridad fue prioritaria antes de autorizar las gradas del Dépor-Barça

La alcaldesa, Ana Guarinos, y el presidente del PP en C-LM, Paco Núñez, en el partido contra el Barcelona. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha defendido este miércoles la actuación del equipo de Gobierno ante la polémica generada en relación a los permisos por la instalación de gradas supletorias en el estadio Pedro Escartín durante el partido entre el Deportivo Guadalajara y el FC Barcelona, y ha subrayado que la prioridad fue en todo momento la seguridad de los asistentes.

Guarinos ha explicado, en respuesta a las preguntas de los periodistas, que las gradas fueron instaladas inicialmente sin licencia municipal, lo que obligó al Ayuntamiento a requerir al club la presentación de la documentación necesaria para poder legalizar la instalación.

Entre esa documentación, remarcó, faltaba el proyecto técnico, imprescindible para evaluar las condiciones de seguridad, evacuación y autoprotección.

"El Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar que cualquier instalación reúna todas las condiciones de seguridad, y este equipo de Gobierno jamás pondrá en riesgo a las personas", ha afirmado la alcaldesa.

Según ha detallado, el club presentó el proyecto técnico horas antes del partido, lo que obligó a los técnicos municipales a analizar la documentación y comprobar sobre el terreno la instalación en un plazo muy reducido.

Finalmente, y tras un trabajo intensivo, se autorizó el uso de la grada principal con capacidad para 1.860 personas, mientras que las gradas supletorias laterales no se habilitaron al no contar con la documentación necesaria.

Guarinos ha querido destacar el trabajo realizado por los técnicos municipales, que permitieron que el partido se celebrara "con total garantía de seguridad", y ha agradecido también la labor de la Policía Local y Nacional, así como a Protección Civil y a los Bomberos.

Pese al retraso en la apertura de puertas, la alcaldesa ha puesto el acento en que el encuentro se desarrolló sin incidentes y ha elogiado tanto el comportamiento de la afición como el nivel deportivo del partido.

"Hicieron un partido magnífico, que mereció la pena. Pelearon hasta el último minuto y siempre nos quedará este partido en el recordo", ha subrayado, dando la enhorabuena a los jugadores del Dépor "por lo bien que lo hicieron".

RESPONDE A LAS CRÍTICAS DEL PSOE

También a preguntas de los medios, durante una visita a un centro escolar donde el Ayuntamiento ha realizado labores de renovación de la pintura, la alcaldesa ha respondido a las críticas del Partido Socialista por la gestión municipal de las gradas supletorias del estadio Pedro Escartín, defendiendo que el equipo de Gobierno actuó con "total y absoluta responsabilidad".

Guarinos ha afirmado que no le preocupa la crítica política cuando se ha actuado conforme a la legalidad y priorizando la seguridad. "No sé lo que habrían hecho otros si les hubiera tocado estar en esta situación. Posiblemente habrían mirado hacia otro lado, poniendo en riesgo a las personas", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que en anteriores etapas de gobierno, eventos multitudinarios como las Ferias y Fiestas de Guadalajara "no contaban ni siquiera con una posible vía de evacuación", algo que, a su juicio, evidencia una forma distinta de entender la responsabilidad institucional.

La alcaldesa ha insistido en que exigir un proyecto técnico no es una decisión política, sino una obligación legal. "¿Qué pensarían los ciudadanos si el Ayuntamiento no exige que una grada con 1.860 personas reúna todas las condiciones de seguridad?", ha planteado.

En este sentido, la regidora ha asegurado que su equipo de Gobierno y los técnicos municipales nunca pondrán en riesgo a nadie y ha defendido que actuar de otro modo habría supuesto una irresponsabilidad.

"El Ayuntamiento actuó con total y absoluta responsabilidad en un tiempo récord y velar por la seguridad. Nunca pondremos en riesgo la seguridad de los guadalajareños", ha concluido.

Con respecto a las gradas pequeñas, ha incidido en que no se ocuparon porque no se había presentado el proyecto para su legalización sino que solo presentaron el de la grada grande.

Sin embargo, según la regidora, si bien "si no hubiera sucedido, mejor", entendiendo que la gente se pusiera nerviosa porque no se abrían las puertas, prefiere quedarse se ha quitado el sobrero por el "magnífico partido" del Dépor.