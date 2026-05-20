Ayuntamiento de Guadalajara eliminará el 80 por ciento de la nueva zona azul tras decaer la ZBE

Ayuntamiento de Guadalajara - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara llevará a la Junta de Gobierno Local que se celebrará este jueves una modificación del sistema de aparcamiento regulado y controlado en la ciudad, centrada principalmente en eliminar la práctica totalidad de las nuevas plazas de zona azul, respetando la ampliación de la zona destinada a los residentes (zona roja).

Esta decisión es posible gracias al nuevo contexto derivado de la anulación de la ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Desde el Ayuntamiento se ha recordado que el origen de la modificación del estacionamiento regulado y controlado es consecuencia fundamentalmente de la implantación de la ZBE en Guadalajara, "diseñada e impulsada por el gobierno anterior". Como consecuencia de la misma, con el anterior equipo de Gobierno se vincularon determinadas inversiones a la ZBE, entre ellas la del aparcamiento disuasorio de los Hermanos Fernández Galiano, según recuerda el equipo de Gobierno de Ana Guarinos en nota de prensa.

Así, han recordado también que la ZBE es una zona en la que se hace necesaria la regulación de todos los aparcamientos en su interior, por ser una zona de especial protección. Una zona en la que se imponen la adopción de medidas para reducir emisiones derivadas de la movilidad. Así como regular la zona más próxima a la misma, para evitar el efecto frontera, ya que dentro de ella está prohibida la circulación de los vehículos más contaminantes. Añadiendo que las plazas de rotación y de larga estancia tienen como único objetivo mejorar la movilidad y reducir la utilización del vehículo privado.

De este entorno forma parte el aparcamiento disuasorio de los Hermanos Fernández Galiano, "uno de los anuncios y proyectos estrella del exalcalde Alberto Rojo", vinculado también a la ZBE como aparcamiento regulado y controlado, un paso más, decían entonces "en la apuesta decidida por avanzar en la implantación de la ZBE de Guadalajara".

Según el equipo de Gobierno de Guarinos, "las decisiones contractuales adoptadas inicialmente por la actual Corporación respondían a un solo objetivo, hacer compatibles la actividad económica y administrativa con la atención de las necesidades de estacionamiento para residentes y visitantes, precisamente por los problemas que generaban las prohibiciones de acceso y circulación en la ZBE, una zona en la que el actual equipo de Gobierno ha venido tomando decisiones desde el primer momento para flexibilizar las limitaciones impuestas en su interior, así como para facilitar la circulación y restringirla lo menos posible".

Tras las decisiones judiciales, es posible realizar cambios en la configuración inicial de la ZBE y, consecuentemente, en el aparcamiento regulado y controlado, decisión que es por la que se ha optado.

APARCAMIENTO DISUASORIO DE LOS HERMANOS FERNÁNDEZ

Con respecto al aparcamiento disuasorio de los Hermanos Fernández Galiano, recuerdan desde el Ayuntamiento que lo que se ha hecho, a diferencia del modelo del anterior equipo de Gobierno, es buscar un sistema que facilite las largas estancias de aparcamiento sin tener que soportar los costes impuestos por horas y días que se establecieron en el año 2022, lo que representaría un auténtico sablazo para los bolsillos de los ciudadanos.

Recuerdan que los dos euros al día suponen una reducción de las tarifas en un 60% de media con respecto a las actuales en el resto de los aparcamientos municipales públicos.

Señalan que, de las actuales cerca de 80.000 plazas de aparcamiento existentes en la ciudad, tan sólo un 2,75% son reguladas, siendo una de las grandes ciudades con menor número de plazas de estacionamiento regulado y controlado, ya que la práctica totalidad son libres y gratuitas.

También han indicado que es "radicalmente falsa" la afirmación que se ha tratado de difundir sobre la creación de 1.500 nuevas plazas de zona azul. "Actualmente hay 828 y la nueva regulación incluía tan solo 400 más en el entorno de las proximidades de la ZBE, de las que cerca del 80% van a ser eliminadas".

Durante el anterior gobierno, de Alberto Rojo y el PSOE, recuerdan que "jamás" se suprimió ninguna plaza de zona azul, "imponiéndose" el pago en dos aparcamientos de la ciudad, uno de ellos totalmente libre y gratuito. "Estos dos aparcamientos son el de Adoratrices, que pasó de ser gratuito a imponerse el pago de 0,95 euros/hora, 5 euros día y 50 euros mes. Y también el de Dávalos, cuyo coste paso a ser de 1,50 euros hora, 10 euros día y 70 euros al mes". "Quienes son el origen del problema, han concluido, no pueden ser la solución".

"Alberto Rojo y el PSOE suprimieron cerca de 500 plazas de aparcamiento libres y gratuitas para los guadalajareños y las convirtieron en plazas de pago, con un incremento de un 60% con respecto al actual modelo de zona verde. Esa es la realidad".