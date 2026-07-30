Ayuntamiento Guadalajara invertirá 5,4 millones para humanizar el eje entre la avenida del Ejército y la plaza de España

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado este jueves el proyecto de ejecución de las obras de humanización del eje comprendido entre la avenida del Ejército y la plaza de España, una actuación presupuestada en 5,4 millones de euros que actuará sobre el tramo situado entre la glorieta de la Aviación Española y la glorieta del Retén de Cogolludo.

El proyecto ya puede consultarse en el perfil del contratante, paso previo al inicio de su tramitación administrativa, y contempla un plazo de ejecución de 14 meses desde la adjudicación de las obras.

La alcaldesa, Ana Guarinos, ha dado a conocer la actuación acompañada por el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban; el tercer teniente de alcalde y concejal de Fondos Europeos, Obras Públicas Municipales e Infraestructuras, Santiago López Pomeda, y la técnica responsable del proyecto, Eugenia del Egido.

Durante la presentación, Guarinos ha explicado que se trata de uno de los proyectos incluidos en la estrategia municipal para la transformación del entorno del casco histórico, junto a la rehabilitación del Alcázar, la futura actuación en el entorno de Cardenal González de Mendoza y la prevista entre la glorieta de la Constitución y la plaza de Bejanque.

Según ha señalado, el objetivo es convertir uno de los principales corredores urbanos de la ciudad en un espacio "más accesible, más humano, más sostenible y más seguro", tanto para peatones como para vehículos.

ACTUACIÓN EN 700 METROS

La intervención afectará a un tramo de unos 700 metros lineales, actualmente, según ha indicado la alcaldesa, sobredimensionado para el tráfico y con deficiencias de accesibilidad.

Además, busca mejorar la conexión entre el centro de la ciudad y la avenida del Ejército en un entorno que alberga el Palacio del Infantado, el Archivo Histórico Militar, la iglesia de los Remedios y el futuro campus universitario, que tendrá capacidad para cerca de 4.000 estudiantes.

El presupuesto total asciende a 5,4 millones de euros, de los que 1,6 millones serán financiados mediante fondos europeos Feder, mientras que cerca de cuatro millones correrán a cargo del Ayuntamiento con recursos propios. Guarinos ha destacado que aproximadamente el 80% de la inversión será asumido por las arcas municipales.

CUATRO EJES DE ACTUACIÓN

El proyecto se articula en cuatro ámbitos de actuación: la glorieta de la Aviación Española y la plaza de España; el entorno del Palacio del Infantado; el entorno del Archivo Histórico Militar; y el túnel de la avenida del Ejército junto a la glorieta del Retén de Cogolludo.

Unas obras que incluyen la reorganización y semaforización de las glorietas, la eliminación de barreras arquitectónicas mediante la ampliación de aceras, la implantación de un carril bici que dará continuidad al ya existente en la calle Dos de Mayo, así como la renovación integral de pavimentos, mobiliario urbano, redes de abastecimiento y saneamiento y alumbrado público. También está prevista la ampliación de las zonas verdes y la plantación de nuevo arbolado.

La técnica responsable del proyecto, Eugenia del Egido, ha explicado que la actuación incorporará pavimentos fotocatalíticos elaborados con dióxido de titanio, destinados a contribuir a la reducción de contaminantes atmosféricos como los óxidos de nitrógeno, además de crear nuevos espacios estanciales con bancos, vegetación y zonas de sombra y reorganizar la plaza de España para favorecer su uso como espacio de estancia.

En cuanto al calendario, la alcaldesa ha indicado que el proyecto ya se encuentra publicado en el perfil del contratante y que, una vez concluya el procedimiento de contratación, el plazo de ejecución será de 14 meses.

Aunque ha señalado que el inicio dependerá del desarrollo de la licitación y de la posible presentación de recursos, ha apuntado que las obras podrían comenzar a finales de este año.

Por su parte, López Pomeda ha enmarcado esta actuación dentro de la Estrategia EDIL financiada con fondos europeos y ha señalado que forma parte de un proyecto de transformación urbana destinado a mejorar la accesibilidad, la movilidad y la integración del patrimonio histórico con el futuro desarrollo universitario.

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento deberá acreditar en marzo de 2027 un grado de ejecución del 20% de la estrategia para mantener la financiación europea concedida y que, si supera ese porcentaje, podrá optar a financiación adicional procedente de proyectos que otros municipios no ejecuten.