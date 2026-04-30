El Ayuntamiento retrasa al 18 de mayo la nueva ORA de Guadalajara y unifica tarifas tras la anulación de la ZBE

El concejal de Movilidad y tercer teniente de alcalde, Santiago López Pomeda, junto al segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban, y el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha decidido retrasar hasta el próximo 18 de mayo la puesta en marcha del nuevo sistema de estacionamiento regulado (ORA), inicialmente prevista para el 1 de mayo, con el objetivo de garantizar una implantación "correcta" y ofrecer mayor certidumbre a los ciudadanos, en un contexto marcado por las críticas vecinales y la reciente anulación judicial de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Así lo ha anunciado este jueves el concejal de Movilidad y tercer teniente de alcalde, Santiago López Pomeda, en una rueda de prensa celebrada en la calle San Juan de Dios, junto al segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban, y el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, donde han detallado las principales novedades del nuevo modelo.

El equipo de Gobierno ha justificado este aplazamiento de algo más de dos semanas por motivos técnicos y políticos, con el fin de asegurar que el sistema funcione correctamente desde el primer día y evitar incertidumbres entre los usuarios.

López Pomeda ha subrayado que este periodo servirá como fase de transición antes de la implantación definitiva de un modelo que lleva más de 20 años en funcionamiento en la ciudad y que ahora entra en un nuevo contrato de diez años con la empresa concesionaria.

TARIFA ÚNICA

Una de las principales novedades es la unificación de tarifas tras la anulación de la ZBE por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. De este modo, desaparecen los recargos previstos para el casco histórico y se establece un precio único en la zona azul de 0,65 euros por hora, el mismo que en el resto de la ciudad.

Esta medida supone, en la práctica, una bajada de precios en el centro urbano, una de las principales demandas ciudadanas. En el caso de la zona roja, destinada preferentemente a residentes, los no residentes podrán estacionar con un límite de dos horas y una tarifa superior, ampliable a más horas si fuera necesario. En cuanto a la tarjeta de residente se mantiene en 32 euros al año.

MÁS DE 2.200 PLAZAS Y CRECIMIENTO DE ZONAS

El nuevo sistema contará con un total de 2.293 plazas reguladas, lo que sitúa a Guadalajara en una media de 14 plazas por cada mil habitantes.

Respecto a la distribución, en la zona azul la cifra será de unas 1.297 plazas, unas 500 más que aún rige; en la zona roja habrá unas 640 plazas, creándose unas 200 más pensando en los residentes, aunque estas podrán ser utilizadas por no residentes pagando algo más que en la azul y, con respecto a la zona verde o disuasoria, desde el día 18 habrá unas 360 plazas, inexistentes hasta ahora, donde se pagará 2 euros por todo el día, en el horario marcado para la ORA.

En total, se han creado cerca de 1.190 nuevas plazas, con especial refuerzo en áreas tensionadas como Bejanque o el entorno de Fernández de Galiano. Además, se han habilitado plazas gratuitas (zonas blancas) y en Fernández Iparraguirre parece que por fin no habrá regulación de la ORA.

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y NUEVAS FACILIDADES

Entre las novedades más destacadas, el Consistorio ha introducido medidas específicas para personas con movilidad reducida (PMR), que tendrán aparcamiento gratuito y sin límite en zonas azul, roja y verde y la posibilidad de estacionar también en zonas de carga y descarga (zona amarilla), con un máximo de 60 minutos.

Una medida que, según López Pomeda, amplía derechos y facilita la accesibilidad en el centro urbano.

El nuevo modelo incorpora cambios en los horarios y formas de pago. Así, el estacionamiento será gratuito todas las tardes del mes de agosto y se permitirá el pago por minutos. Y los usuarios podrán ampliar el tiempo para estacionar a través de una aplicación móvil sin necesidad de desplazarse al vehículo.

El horario general se mantiene de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, siendo gratuito fuera de estas franjas, así como sábados tarde, domingos y festivos.

PARQUÍMETROS MODERNOS Y MÁS PUNTOS DE RECARGA

El contrato incluye una importante modernización tecnológica, con el incremento de parquímetros de 46 a 90 dispositivos, que además permitirán recargar la tarjeta ciudadana mediante efectivo o tarjeta.

En todo caso, ante el malestar ciudadano que ha generado el nuevo sistema, el equipo de Gobierno ha insistido en su disposición a realizar ajustes si fueran necesarios.

Así, el segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban, ha asegurado que el Ayuntamiento "va a escuchar a todos" una vez que el sistema esté en funcionamiento y ha apelado a la prudencia hasta comprobar sus efectos reales.

"Entendemos la preocupación que generan los cambios, pero cuando los ciudadanos vean que pueden pagar por minutos y que mejora la rotación, apreciarán más beneficios que perjuicios", ha señalado, para añadir que "si algo genera más problemas que beneficios, rectificar es de sabios".

A preguntas de los periodistas, el concejal del área ha precisado también que el sistema funciona bajo un modelo de concesión administrativa "a riesgo y ventura", por el que la empresa adjudicataria asume toda la inversión y el mantenimiento, mientras que el Ayuntamiento percibe un canon anual cercano a los 480.000 euros.

PREVISIONES SOBRE EL NUEVO CONTRATO DE AUTOBUSES

Por otro lado, López Pomeda ha señalado que el nuevo pliego del servicio de autobuses urbanos avanza "a muy buen ritmo", con la previsión de que pueda adjudicarse dentro del actual mandato, incorporando mejoras técnicas, económicas y nuevas líneas como la del casco histórico conectada con aparcamientos disuasorios.

Con todo, el Ayuntamiento defiende que el nuevo modelo busca equilibrar la movilidad y garantizar el acceso de los residentes en una ciudad en crecimiento, mientras pide a la ciudadanía un margen de adaptación antes de valorar su impacto real.