Ayuntamiento de Talavera propone a la Junta asumir la gestión del Centro de Mayores: "No hemos obtenido respuesta"

La concejala de Mayores y Discapacidad de Talavera, Julia González. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Mayores y Discapacidad de Talavera de la Reina, Julia González, ha dejado claro que es la Junta "quien debe pronunciarse" sobre la propuesta que el Ayuntamiento le ha trasladado sobre la gestión del futuro Centro Regional de Alzheimer y Centro de Mayores.

La edil sostiene que el Ayuntamiento de Talavera ha mantenido contactos permanentes con la Junta de Comunidades y, concretamente, con la directora general de Mayores, con quien se celebró una reunión hace aproximadamente dos meses para seguir estudiando las distintas posibilidades de gestión del complejo.

En dichas reuniones, desde el Ayuntamiento se trasladó a la Junta que la fórmula más adecuada para garantizar el funcionamiento del centro "y facilitar la implantación de los servicios de AFATA" era que la gestión de la parte correspondiente a la asociación "fuese tramitada directamente por la propia Junta de Comunidades a través de la Dirección General de Mayores".

"Se incidió claramente en que, si el Ayuntamiento asumía íntegramente la gestión de todo el complejo, la posterior licitación y cesión de parte del centro de día para Alzheimer para AFATA podría resultar jurídicamente mucho más compleja y ralentizar el procedimiento".

Si el Ayuntamiento licita el centro de día para el Alzheimer como es preceptivo, pueden concurrir más entidades para gestionarlo, "no sólo AFATA", y si la Junta concretó con la anterior Corporación que lo gestionase AFATA, "es la Junta quien debe ceder esa parte del centro", mientras que el Ayuntamiento asumiría la gestión del Centro de Mayores, que es la propuesta que se ha trasladasdado al Gobierno regional y de la que no hemos obtenido respuesta".

Por eso, Julia González ha añadido que "seguimos a la espera de que la Junta avanzase en esas gestiones y concretase las condiciones reales antes de adoptar una decisión definitiva".

Por otra parte, la edil ha subrayado que el Ayuntamiento "no puede actuar desde la improvisación ni asumir compromisos multimillonarios sin garantías económicas, jurídicas y técnicas suficientes", recordando que cualquier decisión de este tipo debe contar con los correspondientes informes de Intervención municipal y con los estudios económicos que determinen si el Consistorio puede asumir de manera viable un recurso de estas características sin hipotecar el futuro económico de la ciudad.

FALTA DE LEALTAD INSTITUCIONAL

Además, Julia González ha lamentado profundamente la "falta de lealtad institucional" mostrada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tras no invitar ni al alcalde de Talavera, José Julián Gregorio López, ni a la concejala responsable del área de Mayores a la visita realizada al futuro Centro Regional de Alzheimer y Centro de Mayores de la avenida Francisco Aguirre.

González ha calificado de "absolutamente sorprendente" que sí fueran invitados concejales de la oposición mientras se excluía precisamente a quienes, según la propia Junta, "pretenden que asuman la futura gestión del centro".

"Es difícil entender que se hable constantemente de colaboración institucional mientras se aparta deliberadamente al Ayuntamiento y a la concejala competente de una visita a unas instalaciones cuya gestión se nos pretende exigir públicamente", ha señalado.

MANTENIMIENTO CENTRO DE MAYORES

Por otra parte, la concejala ha respondido también a las declaraciones del delegado de la Junta, David Gómez Arroyo, respecto a las subvenciones para el mantenimiento de centros de mayores.

"La realidad es que esas subvenciones apenas cubren una parte mínima y claramente insuficiente de los enormes gastos estructurales, de mantenimiento, personal y funcionamiento que supone un centro de estas dimensiones", ha afirmado.

Asimismo, González ha criticado las "continuas contradicciones" en el discurso del PSOE y de la Junta sobre el estado real de las obras.

"El señor Gómez Arroyo aseguró públicamente que el centro estaría abierto a finales de abril. Sin embargo, ahora reconocen que el proyecto apenas se encuentra ejecutado en torno al 80 por ciento. Incluso la señora Bellón llegó a afirmar en el último Pleno que el centro estaba terminado cuando la propia Junta reconoce que aún quedan importantes actuaciones pendientes", ha recordado.

Por ello, desde la Concejalía de Mayores y el Ayuntamiento de Talavera reiteran que "antes de asumir cualquier gestión que comprometa económicamente el futuro de la ciudad, es imprescindible contar con garantías reales, informes técnicos favorables y una planificación seria y responsable".

Finalmente, González ha pedido a la Junta "menos presión política y más transparencia institucional", insistiendo en que "los mayores de Talavera, las familias y AFATA merecen certezas y soluciones reales, no titulares improvisados ni confrontaciones partidistas".