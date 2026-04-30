Ayuntamientos de Toledo se repartirán 20 millones del nuevo Plan Extraordinario de Inversiones de la Diputación

La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, y el vicepresidente primero de Cooperación, Jesús Guerrero. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha aprobado en su Junta de Gobierno de este jueves las bases reguladoras y la convocatoria del Plan Extraordinario de Inversiones (PEI) para este año, uno de los principales instrumentos de apoyo económico a los municipios de la provincia.

La convocatoria cuenta con una dotación total de 20 millones de euros, financiados a través de un crédito extraordinario procedente del remanente de tesorería generado en el ejercicio 2025. Esta cifra supone un incremento de 5 millones de euros respecto al año anterior, tal y como informa la Institución provincial.

El programa está dirigido a ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia, con la excepción de las ciudades de Toledo y Talavera de la Reina, y permitirá financiar inversiones en ámbitos esenciales como el abastecimiento y saneamiento, el alumbrado público y la eficiencia energética, la recogida de residuos, la protección medioambiental, la pavimentación de calles y caminos, parques y jardines, infraestructuras municipales, patrimonio histórico e instalaciones deportivas.

Entre las actuaciones más demandadas en convocatorias anteriores destacan las relacionadas con pavimentación, instalaciones deportivas, edificios municipales y redes de abastecimiento, reflejo de las necesidades reales de los municipios.

Como novedad, esta edición incorpora la posibilidad de subvencionar la redacción de proyectos técnicos, con un límite de hasta el 5% de la ayuda concedida a cada municipio, una medida que facilitará la planificación y ejecución de las inversiones.

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, prevista para el 4 de mayo, por lo que podrán presentarse solicitudes hasta el 6 de julio, incluido.

Las ayudas se asignarán en función del tamaño de los municipios y su población, siguiendo criterios proporcionales por tramos, con un límite máximo por entidad local.

La resolución de la convocatoria está prevista, de forma aproximada, para finales del mes de julio.

En cuanto a los plazos, las inversiones podrán ejecutarse desde el 1 de enero de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2027, y deberán justificarse como máximo antes del 15 de diciembre de ese mismo año.

El pago de las subvenciones se realizará una vez justificado el gasto.