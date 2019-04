Día del Libro: Estos son los libros y pasajes del Quijote favoritos de los candidatos de C-LM

Actualizado 23/04/2019 9:15:39 CET

'Patria' de Aramburu y 'Cien años de soledad' de García Márquez, entre los libros más destacados por los cabezas de lista al Congreso

TOLEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este martes se celebra el Día Internacional del Libro y se cumplirán 403 años de la muerte de Miguel de Cervantes, efeméride por la cual los cabezas de lista al Congreso de PSOE, PP, Cs y Unidas Podemos (UP) de la región han relatado a Europa Press sus pasajes favoritos del Quijote, y muchos de ellos coinciden con la batalla de los molinos y la recuperación de la cordura antes de morir como episodios más destacables.

Vicente Tirado (PP Toledo) es uno de los que nombra como libro favorito 'Patria', de Fernando Aramburu. "Refleja con maestría lo que se vivió en los años de plomo de la represión de la banda terrorista ETA". Ahora está volviendo a leer 'El Camino' de Miguel Delibes, "una de las mejores obras de este autor". "Él siempre habla de conjugar el progreso con el respeto del campo y de la naturaleza", resalta Tirado.

El candidato ha evitado citar un pasaje concreto, pero ha reivindicado su pueblo, Miguel Esteban, como el lugar de La Mancha que sirve de arranque de la obra. Además, ha asegurado que "allí donde haya un manchego, habrá un Don Quijote y un Sancho, porque son dos caras de la misma moneda: el loco cuerdo y el pragmático, que siempre reflejarán la forma de ser del manchego".

Es el caso de María Ángeles Rosado (Cs Guadalajara), que además coloca 'De amor y de sombra' de Isabel Allende como su libro favorito. En estos momentos está leyendo 'Fuimos nosotras. Las primeras parlamentarias de la democracia', de Magis Iglesias.

Julián Atienza (UP Guadalajara), vincula la batalla de los molinos a la "lucha idealista" que a su juicio marca su filosofía. Además, escoge como favoritos 'Cien años de soledad' de Gabriel García Márquez y los poemarios de Elvira Sastre; y tiene a medias 'El cuarto mono' de J.D. Barker.

María Dolores Arteaga (Cs Albacete) elige una frase de la obra de Cervantes del capítulo LVIII: "La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre". Entre sus libros favoritos, tiene claro 'Patria' de Fernando Aramburu; y entre manos tiene ahora 'Tú no matarás', de Julia Navarro.

El cabeza de lista al Congreso de Unidas Podemos por Ciudad Real, Jorge Uxó, resalta 'Cien años de soledad', de Gabriel García Márquez. Actualmente está leyendo 'Tierra de mujeres', de María Sánchez, y el pasaje de los molinos también es su favorito.

Para Magdalena Valerio (PSOE Guadalajara) también su libro favorito es 'Cien años de soledad' de Gabriel García Márquez, el que más veces ha leído, aunque ha asegurado ser "muy fan" de escritoras como Clara Sánchez y Almudena Grandes. Ahora ha comenzado a leer el libro de Pedro Sánchez, 'Manual de Resistencia'; y lo que más destaca del Quijote es su espíritu de lucha.

Fernando Garrote (UP Cuenca) también elige 'Cien años de soledad' de Gabriel García Márquez, mientras que ahora está descubriendo las operaciones de los espías españoles gracias a 'La Casa II: el CNI'.

José Luis Muñoz (Cs Cuenca) tiene dos libros favoritos: 'El Lazarillo de Tormes', "una joya" de la literatura española; y 'Un mundo feliz' de Aldous Huxley.

Destaca de El Quijote su comienzo en un lugar de La Mancha. "A ver si es verdad que La Mancha, la Sierra y la Alcarria progresan y que los políticos conseguimos que Cuenca salga adelante".

El número uno de Ciudadanos por de Ciudad Real, Francisco Fernández-Bravo, está leyendo 'Patria' de Aramburu. Un libro que le dejó "muy marcado" fue 'El ocho' de Katherine Neville, que leyó siendo "más joven" y "más impresionable". Del Quijote destaca una frase que utiliza mucho en sus actos: "Entre los extremos de cobarde y de temerario está el medio de la valentía".

Por su parte, la cabeza de lista del PSOE por Ciudad Real, Blanca Fernández, ha citado también 'Cien años de soledad' como su libro favorito, "obra maestra" que ha leído "varias veces".

Además, está leyendo 'El asesinato de Pitágoras', novela de Marcos Chicot; y ha nombrado el enfrentamiento de Don Quijote con los molinos, ya que lo considera "una alegoría de los grandes poderes de aquel momento".

Rafael Catalá (PP Cuenca) cita 'El escarabajo', de Manuel Mújica, como su libro favorito, una novela que leyó "de adolescente" y que le introdujo en la novela histórica. Ahora está leyendo 'Allegro ma non troppo', de Carlo Maria Cipolla. Del Quijote, destaca la frase "la libertad es el mayor de los dones que los dioses dieron al hombre".

Su rival en el PSOE, Luis Carlos Sahuquillo, ha elegido 'El nombre de la rosa', de Umberto Eco, como su novela favorita, ya que le pareció "muy brillante". Del Quijote se decanta por las frases "tan elocuentes" de Sancho Panza.

Juan Carlos Girauta (Cs Toledo) se queda con 'Crimen y Castigo' de Fiódor Dostoyevski; y en cuanto a pasaje del Quijote, cuando el protagonista recupera la cordura antes de morir. Le impresiona ver a los personajes tan sencillos "afligidos genuinamente por el hombre que va a morir".

La candidata de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por Toledo, Teresa Árevalo, tiene como preferido 'La mujer habitada', de la nicaragüense Gioconda Belli, y paralizada la lectura de 'Patria' de Fernando Aramburu.

En cuanto al pasaje de El Quijote, Arévalo cita "por identidad" el capítulo de la Ínsula Barataria, nombre del reino imaginario del que Cervantes hizo gobernador a Sancho y en el que aparece una familia que, como ella, podría ser churriega (de Miguelturra).

La 'popular' albaceteña Carmen Navarro elige de entre todos los libros que ha leído 'Ana Karenina' de León Tolstói, y tiene en la mesilla 'La España vacía', de Sergio del Molino. Continuando con molinos, también el pasaje con los gigantes en el Quijote es su favorito.

Manuel González Ramos (PSOE Albacete), no refiere ningún pasaje concreto del Quijote, convencido de que es un libro que "está lleno de sentencias" que son un "ejemplo de la propia sociedad" y que siguen siendo "de actualidad".

A González Ramos le gusta leer a diario y, pese a "parecer friqui", confiesa que lee mucho sobre economía y derecho para "tener una capacidad más crítica" y se queda con 'Pura vida' de José María Mendiluce.

Silvia Valmaña (PP Guadalajara) destaca 'Orgullo y prejuicio' de Jane Austin como un título que relee cada año, "una historia muy moderna de mujeres" aunque ahora se vea "con otra visión".

Se declara también muy aficionada a la novela policíaca y a autores como Georges Simenon o Agatha Christie. En todo caso ha confesado que 'El viaje a La Alcarria' es su libro "de cabecera", por discurrir en "su tierra", e incluso ha conocido a alguno de los personajes de Cela.

Tras desvelar que la misma noche que arrancó la campaña electoral empezó con 'La sirena y la señora Hancock' de Imogen Hermes Gowar, Valmaña elige la liberación de los Galeotes como su pasaje favorito de El Quijote.

Por su parte, Fran Casamayor (UP Albacete) ha señalado que su libro favorito es 'Ojos que no ven', de José Ángel González Sainz. Ahora se está leyendo es 'La España del siglo XIX' de Manuel Tuñón de Lara; y su pasaje del Quijote lo vincula a una cita: "Yo sé quién soy, y sé que puedo ser, no sólo lo que he dicho, sino todos los Doce Pares de Francia".

El número uno a del PSOE por Toledo, Sergio Gutiérrez, también se queda con el pasaje de los molinos y con el momento en el que Alonso Quijano recupera la cordura. Su libro favorito, 'El ocho' de Katherine Neville y destaca el poema 'If' de Rudyard Kipling.

La candidata al Congreso del PP por la provincia de Ciudad Real, Rosa Romero, ha escogido 'Patria' de Fernando Aramburu; reconoce que en estos días solo tiene tiempo para leer noticias; y se queda con una frase del Quijote a Sancho: "Cambiar el mundo no es locura sino justicia".