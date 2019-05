Un bebé risueño, un agricultor cantante y una campana rota, en el día de romerías de Núñez por San Isidro

Publicado 15/05/2019 18:57:25 CET

QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO), 15 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha aprovechado la celebración del día de San Isidro y se ha ido de romería por varias localidades de la región, donde ha disfrutado de las tradiciones de distintos pueblos de las provincias de Ciudad Real y Toledo y ha protagonizado multitud de divertidos momentos como el abrazo a un bebé risueño, un encuentro con un agricultor y cantante y una campana de una ermita que se ha roto cuando el candidato se disponía a hacerla sonar.

En primer lugar, Núñez ha visitado la pradera de San Isidro de Torralba de Calatrava, en la que ha estado acompañado por la cabeza de lista de su partido en las elecciones europeas, Dolors Montserrat. Allí, tras ponerse el preceptivo pañuelo al cuello, ha recorrido los puestos y bares del lugar.

Sin embargo, primero ha acudido a saludar a una familia local, donde no ha dudado en coger en brazos y besar a su bebé, que no ha parecido sentirse incómodo porque no ha parado de reírse con las carantoñas del candidato. "¿Me lo puedo llevar?, ha preguntado a la madre, entre risas, mientras que Montserrat le ha advertido: "¡Paco, que vas a por el cuarto!", en referencia a los tres hijos que ya tiene el presidente 'popular'.

Además, en el paseo por Torralba de Calatrava Núñez se ha encontrado con quien ya ocupó el puesto al que él aspira en estas elecciones: el expresidente regional José María Barreda, con quien se ha saludado cordialmente.

UNA CALDERETA EN CAMPO DE CRIPTANA

Tras ello, Paco Núñez se ha desplazado hasta Campo de Criptana, donde se ha encontrado con su alcalde, el 'popular' Antonio Lucas-Torres, y con un grupo de agricultores que han cocinado una caldereta para celebrar el día de su patrón.

Allí, Núñez se ha encontrado con uno de estos labradores, que no ha tardado en cantar una canción popular al candidato. Según le ha explicado Lucas-Torres, el hombre, de unos setenta años, fue cantante en su juventud, aunque debió abandonar la canción para cultivar las tierras de su familia. Sin embargo, ya con una edad avanzada, consiguió terminar sus estudios musicales.

QUINTANAR Y EL MÍTIN IMPROVISADO

Finalmente, Núñez ha visitado la romería de San Isidro de Quintanar de la Orden, donde ha tenido el recibimiento más caluroso de todo lo que va de campaña por parte del alcalde, Carlos Madero, afiliados y simpatizantes. Desde '¡Paco presidente¡' a '¡Carlos alcalde, yo no voto en balde!', los presentes no han parado de jalear y aplaudir a ambos dirigentes 'populares'.

Para corresponder a tales muestras de afecto, el candidato no ha dudado en subirse sobre una silla para dar una arenga improvisada a los presentes, donde les ha pedido el voto para el Partido Popular "para cambiar Castilla-La Mancha".

Tras este discurso, los periodistas han debido esperar a ambos candidatos para sus declaraciones a los medios ya que Núñez no ha parado de posar en 'selfies' con los presentes y repartir besos y abrazos a quienes han querido acercarse para mostrarle su apoyo.

Una vez atendidos los medios, el 'popular' ha continuado con la visita y se ha desplazado hasta la cercana ermita de San Isidro para presentar sus respetos al santo y tocar la campana del pequeño recinto, aunque la campana se ha roto justo cuando el candidato comenzaba a hacerla sonar.

Sin embargo, parte del protagonismo también lo han tenido los subastadores de una curiosa puja a beneficio del santo en la que cualquiera de los presentes ha podido llevarse a casa multitud de objetos y alimentos, desde un kit de destornilladores, un gel de extracto de papaya y una crema de manos a botellas de anís, vino, jabones, chocolates y hasta un cordero vivo o un bolso que, han asegurado, perteneció a Sara Montiel.