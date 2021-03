Bellido llama a recuperar "el consenso de hace un año" para poder adoptar medidas centralizadas

GUADALAJARA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha hecho un llamamiento a la recuperación "del espíritu de consenso de hace un año" para poder adoptar medidas centralizadas que protejan al conjunto de la población contra la COVID-19.

Así, en las vísperas del primer aniversario de la declaración del estado de alarma, Bellido ha instado a "volver a la senda del sentido común y las políticas de Estado" a las fuerzas políticas que, a su juicio, se han apartado de dicho camino.

Según ha informado en nota de prensa el Parlamento regional, el presidente ha recordado que el primer decreto del estado de alarma obtuvo una amplia convalidación política en el Congreso de los Diputados y ha afirmado que fue una medida "necesaria, razonable y que salvó muchísimas vidas en España".

Del mismo modo, ha reconocido que "a ningún gobernante le es grato tener que restringir las libertades", pero la medida se adoptó porque "la salud es lo primero".

En este sentido, ha lamentado que, un año después, haya quien ha abandonado una idea que entonces "todos teníamos clara", para intentar "que no haya limitaciones que protejan la vida de la gente".

Bellido se ha referido también al intento de la Comunidad de Madrid "impedir que se tomen unas medidas comunes para toda España que nos protejan por igual", con relación al cierre perimetral autonómico decretado por el Ministerio de Sanidad para el puente de San José y para la Semana Santa que la Comunidad de Madrid ha recurrido ante la justicia.

Por ello, ha puesto de manifiesto la necesidad de que todas las autonomías hagan todo lo que esté en su mano para frenar la pandemia porque "las consecuencias de no tomar medidas, de no rastrear o de no limitar, las pagamos todos, a veces con un altísimo precio".

El presidente de las Cortes se ha expresado así con motivo de una visita institucional a la localidad guadalajareña de Pastrana, que celebra estos días la XL edición de su Feria Apícola, en formato online debido a la pandemia, en la que ha estado acompañado por el alcalde de la villa, Luis Fernando Abril.