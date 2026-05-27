Bellido pide explicaciones al PSOE y el Gobierno sobre los presuntos casos de corrupción y pide elecciones si no las da

El secretario general del PSOE en la provincia de Guadalajara y presidente de las Cortes de C-LM, Pablo Bellido. - PSOE

GUADALAJARA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en la provincia de Guadalajara y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha exigido al Gobierno y a la dirección del PSOE a nivel nacional que "dé las explicaciones oportunas" tras las últimas informaciones surgidas en el marco de la causa relacionada con Plus Ultra y que se suman a otros procedimientos que afectan al entorno de la formación política.

"Hemos tenido últimamente noticias muy perturbadoras del Partido Socialista y del Gobierno de la nación. Es un día sin duda duro para la militancia del PSOE y también para los dirigentes", ha asegurado Bellido, quien, además, ha mostrado su malestar ante esta situación, según ha informado el PSOE guadalajareño en nota de prensa.

El dirigente socialista ha subrayado el "dolor" que supone comprobar que "nadie parece darle la menor importancia ni dar explicaciones a la militancia y a la sociedad en general" y ha mostrado su deseo de confiar en la inocencia de los compañeros implicados, pero ha manifestado que "eso no puede servir de excusa para escudarse en ataques a los poderes del Estado".

Bellido ha rechazado las narrativas que presentan al poder judicial, a la Guardia Civil o a la Policía Nacional como parte de una conspiración contra el Gobierno. "Desde luego, no podemos pensar que todo es fachosfera, que todos los jueces conspiran, que todos los guardias civiles o policías nacionales conspiran, porque no es así", ha aseverado.

Bellido ha destacado que la gran mayoría de quienes trabajan en el aparato judicial y las fuerzas de seguridad son "gente honrada que hace su trabajo lo mejor posible", al igual que la mayoría de quienes se dedican a la política. "Y el que no, pues evidentemente no le vamos a defender", ha zanjado.

El secretario general de PSOE Guadalajara ha apelado a los valores fundacionales del Partido Socialista como razón de ser de esta organización, por encima de los líderes y de las circunstancias. "Lo que nos trajo aquí fueron nuestros valores y nuestro deseo de aportar a construir un mundo más justo y mejor es incompatible con la falta de honestidad y, desde luego, con las ilegalidades", ha destacado.

El dirigente provincial ha recordado a todos los militantes que trabajan en ayuntamientos y otras instituciones, "que se dejan la vida literalmente por defender las ideas del Partido Socialista y por mejorar la vida de sus vecinos", y que no se merecen que las sombras sobre la dirección nacional contaminen su trabajo.

"No podemos permitir que se hable de su gran trabajo porque todo está contaminado permanentemente por un clima de enfrentamiento y confrontación", ha lamentado.

ELECCIONES, SI NO HAY EXPLICACIONES

Bellido ha lanzado un mensaje directo al Gobierno si no se es capaz de dar las explicaciones que la sociedad merece, señalando que "lo mejor es que se convoquen elecciones y por lo menos no se siga perjudicando a los compañeros y compañeras que en las responsabilidades municipales hacen un trabajo maravilloso".

Por último, ha reconocido algunas de sus palabras podrían generarle críticas internas, pero ha asegurado que "este es el momento de dar la cara, de dar todas las explicaciones y de asumir las responsabilidades".