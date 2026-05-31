Bellido pide a partidos y Gobierno estatal más implicación en buscar soluciones y eludir "debates vacíos"

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, interviene en el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha que se celebra en el Teatro Auditorio ‘José Luis Perales’ de Cuenca. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CUENCA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha apelado a los partidos políticos con representación nacional a que se centren en los problemas importantes que tiene la sociedad, a que busquen soluciones y "no debates vacíos, inocuos, estériles, donde parece que lo único que destaca es ver quién más se insulta".

"El problema de la vivienda, podríamos hablar del problema de la presión sanitaria, de la salud mental... Creo, francamente, que todos los niveles de la Administración pueden implicarse para buscar soluciones, pero necesitamos una implicación seria del Gobierno de la nación", ha pedido el presidente del Parlamento castellanomanchego, durante su intervención en el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha que se celebra en Cuenca..

También ha aludido, al hilo de la campaña con que las Cortes regional celebran el día región, al fallido Estatuto de Autonomía de la región, asegurando a que estas alturas "debía estar aprobado".

En este punto, ha hecho un "elogio, una dignificación" de la actividad política, que a su entender "debe estar presidida, en primer lugar, como premisa básica por la honestidad, por la honradez".

"Es la primera militancia que tiene que tener un demócrata, es la defensa siempre de la política honrada, pero también la buena política tiene que tener buenas formas. Respeto, comprensión de que el adversario tiene todo el derecho a defender sus postulados, aunque se discrepe", ha dicho Bellido, en un momento "en el que la crispación se está apoderando de la vida política".

"La política que debería servir, fundamentalmente, para organizar la convivencia de la ciudadanía y que, lamentablemente, en este momento, a nivel nacional, incluso la puede envilecer, pues nos parecía que era una ocasión especial para reivindicar la transición".

Respecto a ese periodo de la historia española, ha subrayado su legado, "no solo por subrayar a aquellas figuras que hicieron un gran esfuerzo por entenderse, procediendo de diferentes ideologías, sino también para traer a este momento actual esa herramienta de resolución de disputas, de conflictos, esa búsqueda del entendimiento, que siempre es más valiente que encasillarse cada vez más".

De ahí que haya lamentado que, como reflejan las encuestas nacionales muchos jóvenes prefieren una dictadura a una democracia. "La mejor dictadura es sensiblemente peor que la democracia más imperfecta, porque no hay nada más sagrado que la libertad. Hasta Perales le llamó a su velero 'Libertad', ha dicho haciendo un guiño, al compositor conquense, que da nombre al auditorio que acoge la celebración del Día de Castilla-La Mancha.

Al hilo de la democracia, el presidente del Parlamento castellanomanchego también ha dicho que este régimen, además de garantizar derechos, implicó también un "pacto de territorios", que hay quien quiere cuestionar.

"En el ámbito territorial, desde muy al principio, ha habido sensibilidades que han intentado resquebrajar este pacto. Castilla-La Mancha, sin embargo, ha sido una de las verdaderas creyentes en la unidad y en la igualdad. Las diferencias en ningún caso pueden constituir privilegios", ha añadido Bellido, que ha destacado el papel de la región, que "contribuido mucho a la unidad de España y también a esta idea de complementar la autonomía con el nivel de la Administración central".

"Hoy vivimos en una época donde se vuelve a reivindicar excesivamente las identidades. Nosotros tenemos una identidad. Hemos construido una identidad complementaria, una identidad abierta. Pero, lamentablemente, vivimos en una época donde se utilizan las identidades, unas para buscar privilegios y otras para excluir.

Son las identidades rígidas, excluyentes, que llevaron en el pasado siglo a las mayores matanzas, guerras y genocidios, y que aún hoy, en este momento, provocan guerras como la de Ucrania, genocidios... o el de Palestina, en definitiva, masacres como las que se están produciendo en diferentes lugares del mundo", ha lamentado.

De ahí que ante ese "exceso de identitarismo", haya reivindicado a figuras como la del Papa León XIV, "que ha escogido la frase, alcen la mirada, bajen las barreras, para mirarnos a los ojos y reconocernos todos como sujetos de derechos humanos, todos como seres iguales y bajar las barreras que nos dividen y que nos enfrentan".

Dicho esto, y tras ensalzar que Castilla-La Mancha "jugó un papel muy decisivo a la hora de reivindicar y de subrayar identidades positivas y derechos por encima de otras cuestiones", ha concluido incidiendo en la importancia de tener "una voz, un Gobierno que sea capaz de enfrentarse a propios y extraños e incluso de asumir un enorme coste".

"Porque cuando no tuvimos voz, porque no existíamos o porque quienes nos dirigían se subordinaban a intereses ajenos, a intereses lejanos, aquí nos hipotecaban nuestro desarrollo. Me da igual hablar de agua que de financiación que de cementerios nucleares", ha concluido en alusión al Gobierno del PP.