Bewis de la Rosa lanza 'Levanta tu casa', el primer single de su nuevo álbum que presenta el próximo sábado en Albacete

Archivo - La artista Bewis de la Rosa, durante una entrevista para Europa Press, a 25 de febrero de 2025, en Villamayor de Santiago, Cuenca, Castilla-La Mancha (España). Imagen de archivo. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

CUENCA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bewis de la Rosa, referente del rap rural que tiene su raíz en la localidad conquense de Villamayor de Santiago ha dado a conocer 'Leventa tu casa', el primer single que "abre una rendija de luz al sentido completo de lo que será el nuevo álbum 'El hogar en la linde'".

Disponible desde el pasado jueves, este nuevo proyecto de De la Rosa mantiene el rap rural como eje central, sumado a un sonido más orgánico, experimental y sensible. Una mezcla de aires atmosféricos entre sintetizadores e instrumentos orgánicos, meciéndonos en un vaivén de misterio, resuelto en la dulce y contundente voz y mensaje de Bewis de la Rosa.

Desde su promotora destacan que "sorprende que la voz melódica pasea a sus anchas por la garganta de la rapera, ofreciendo otro color más íntimo al que nos tiene acostumbrados, con un estribillo que roza el folk".

"Rap Rural con un mensaje directo, conciso y crítico con todo y con todos. Una puesta en valor del hogar y de cómo construirlo al margen. Underground sin cadenas de oro, underground con manos de barro que construyen".

Al tiempo que se ha publicado ese adelanto, se han dado a conocer las primeras fechas confirmadas de 'La gira del caracol 2026', que estrenará el próximo sábado, 7 de marzo, en la albaceteña plaza del Altozano, dentro de la programación del ciclo Ellas 2026 que organiza el Consistorio.

A Albacete le seguirá Alcover (Tarragona) el 22 de mayo; Villena (Valencia) el 5 de junio y el Tachurock de Itero de la Vega, (Palencia), el 20 de agosto.