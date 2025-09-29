Bolaños afirma que las medidas antiinmigración de Feijóo "aceleran el sorpasso de la ultraderecha"

ALBACETE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha criticado este lunes en el Palacio de Justicia de Albacete las últimas medidas antiinmigración propuestas por el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, al afirmar que algunas de estas "medidas estrella" están ya vigentes en la actualidad --como la expulsión de inmigrantes que cometen delitos graves-- y que el discurso del presidente del PP "lo único que hace es acelerar el sorpasso de las ultraderechas autoritarias".

Durante la rueda de prensa previa al acto de inauguración del año judicial de Castilla-La Mancha, Bolaños ha visto los últimos comentarios del presidente del Partido Popularde como un síntoma de debilidad. "Estamos probablemente ante el momento del nivel más bajo del Partido Popular". El ministro ha resaltado que la estrategia de los 'populares' es algo que ya "ha existido en toda Europa y es cuando los partidos conservadores clásicos blanquean y hacen suyo el discurso de la extrema derecha" y que "lo único que conseguirán es que Vox crezca".

Por el contrario, Bolaños ha remarcado que "en España no existe un problema con la inmigración porque de hecho lo que está haciendo es generar riqueza y contribuir a que el país tenga una mayor prosperidad".

El ministro de Justicia ha desacreditado el discurso en contra de la inmigración enfatizando que "España está en récords tanto en empleo y en ocupación como también tenemos las mejores ratios del mundo en seguridad ciudadana".

También ha advertido al PP que "debería tener cuidado" con el blanqueamiento de lo que ha considerado "un discurso de odio que intentan que se expanda por todo el país" y que cree que luego seguirá contra "las personas LGTBI, con la gente que profesa una religión diferente, con las feministas, con los progresistas y con los que son diferentes".