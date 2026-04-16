Las bomberas de 'WTREX Quijota' se forman con las quemas prescritas de Infocam en Robledo del Buey (Toledo) - JCCM

TOLEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha asistido este jueves al ejercicio de tratamiento preventivo de incendios forestales con quemas prescritas que ha realizado el dispositivo Infocam en Robledo del Buey, pedanía de Los Navalucillos (Toledo), en el marco del programa internacional de formación de bomberas forestales 'WTREX Quijota'.

A ello se ha referido Gómez diciendo que estas formaciones "les van a permitir seguir impulsando el liderazgo femenino en el ámbito de las emergencias en incendios forestales".

En esa línea, la consejera ha recordado que 'WTrex Quijota', que se celebra por primera vez en España y reúne en Castilla-La Mancha a 30 bomberas forestales de 15 países, "sitúa a nuestra región como referente internacional en la gestión del fuego y en la formación especializada".

Durante estas jornadas iniciales, las participantes están profundizando en talleres de liderazgo femenino y en formación práctica en incendios forestales, que incluye el manejo de batefuego, el despliegue de mangueras y el uso del refugio ignífugo, "herramientas fundamentales para reforzar la seguridad, la coordinación y la capacidad operativa en situaciones de emergencia".

La consejera ha subrayado que este tipo de iniciativas "no solo contribuyen a mejorar la preparación técnica de las profesionales, sino que también fortalecen la cooperación internacional y el intercambio de experiencias en materia de gestión de incendios forestales".

HECTÁREAS A TRATAR PREVENTIVAMENTE

Además, Gómez ha recordado que en Castilla-La Mancha, donde la gestión forestal y lo que significa para la prevención de este tipo de siniestros "es una prioridad absoluta, realizamos unas 13.000 hectáreas de tratamientos silvícolas con Infocam", una cifra que, según ha dicho, "queremos incrementar de manera notable". Por eso esta semana se ha aprobado en Consejo de Gobierno nuevas ayudas, movilizando 23 millones de euros de fondos FEADER para reforzar los trabajos preventivos en los próximos tres años".

Estas ayudas, que están destinadas a particulares y ayuntamientos, "nos van a permitir sumar a las hectáreas habituales unas 15.000 hectáreas más de gestión forestal en la región", gracias a actuaciones como clareos, podas y rozas, recogida y eliminación de restos (trituración o quema en montones), o la creación y mantenimiento de áreas cortafuego y fajas auxiliares.

Continuando con las diferentes estrategias de prevención que realiza el Gobierno regional con Infocam, dispositivo que está operativo los 365 días al año, la consejera ha querido poner en valor los ejercicios de fuego técnico como al que hoy ha acudido, las denominadas 'quemas prescritas', "una herramienta técnica fundamental para reducir riesgos en nuestro medio natural, puesto que nos permiten actuar de forma controlada sobre el combustible vegetal disminuyendo las posibilidades de propagación de los incendios forestales", ha indicado.

Estas actuaciones, "además, permiten mejorar la seguridad al mantener áreas estratégicas de defensa, facilitando el trabajo de los equipos de extinción, contribuyendo a la regeneración del monte y a la conservación de la biodiversidad", ha explicado.

En este sentido, Gómez ha detallado que "durante el año 2025 realizamos con Infocam un total de 51 quemas prescritas en Castilla-La Mancha, alcanzando una superficie tratada de 190,86 hectáreas", añadiendo que "en lo que llevamos de 2026 se han ejecutado ya 13 quemas prescritas que han permitido intervenir sobre 44,41 hectáreas".

"Nuestro objetivo, si las condiciones meteorológicas lo permiten, es sobrepasar las 60 jornadas de quemas, superando las 200 hectáreas una vez finalizado el año, pero como digo, esto va a depender de las circunstancias meteorológicas que tengamos de aquí a finales de este 2026", ha recalcado.