La borrasca Marta dejará viento, olas y lluvia el sábado en el sur peninsular y el temporal seguirá la próxima semana

Archivo - Playa de Ponzos, a 20 de octubre de 2023, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). - Raúl Lomba - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Marta dejará el sábado lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular, en zonas ya muy castigadas por las intensas precipitaciones de días previos, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Además, provocará rachas de viento muy fuertes y temporal marítimo.

A partir del domingo, continuarán llegando frentes a España con lluvias menos cuantiosas que seguirán sumando litros en la mayor parte de la Península salvo en el área mediterránea hasta al menos mediados de la próxima semana. De forma paralela, las temperaturas bajarán este sábado y este domingo y con ellas también lo hará la cota de nieve. Por tanto, se podrá ver nieve a partir de unos 900 a 1.000 metros (m) en centro y norte peninsular.

"No se acaba de ver un final claro a esta situación de lluvias tan abundantes, aunque es posible que ya de cara a la semana del 16 de febrero las borrascas vayan comenzando a circular por latitudes más altas, quedando las precipitaciones más acotadas al norte peninsular y dando ya una tregua más larga al sur de la península. No obstante, todavía es un plazo muy largo y hay que tomar esta predicción con cautela, pues podría cambiar en futuras actualizaciones", ha explicado el portavoz de AEMET.

El tiempo inestable continuará durante este viernes por los coletazos de la borrasca Leonardo, según ha avanzado Del Campo. Aunque en líneas generales las lluvias serán menos abundantes que en días previos, seguirá haciéndolo en buena parte de la Península, con precipitaciones que podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas de tormenta e incluso granizo en sierras y en zonas litorales de Andalucía.

En el otro lado de la balanza, hay menos probabilidades de que se registren lluvias en el Cantábrico y el Mediterráneo. Por otro parte, la cota de nieve bajará en el centro y norte de la Península hasta unos 900 m y los vientos soplarán con intensidad en el norte y este peninsular. Además, las temperaturas bajarán.

El sábado llegará la borrasca Marta y con ella de nuevo mucha lluvia. El portavoz de AEMET ha especificado que en Extremadura y especialmente Andalucía serán de nuevo muy abundantes. De hecho, en zonas de sierra se podrán superar los 80 litros por metro cuadrado (l/m2) en doce horas, lo que sumado a lo acumulado en días previos provocará con alta probabilidad de nuevo inundaciones crecidas y deslizamientos de tierras.

Además, podrían registrarse chubascos tormentosos localmente fuertes y acompañados de granizo en el suroeste peninsular. Por lo contrario, el nordeste peninsular constituirá la zona que recoja menos precipitaciones. En lo que se refiere a la nieve, ésta aparecerá a partir de unos 900 m en el centro y norte peninsular.

Según Del Campo, la cota irá subiendo hasta unos 1.300 a 1.500 m, aunque ocasionalmente podrá bajar un poco de los 900 m. Por lo tanto, podrá nevar en puntos de la meseta norte y zonas aledañas de los Pirineos. Asimismo, se registrarán vientos muy fuertes y temporal marítimo en Galicia y en zonas del sur y este peninsular y también en Baleares. Durante este día, las temperaturas serán algo más bajas.

Las lluvias seguirán el domingo en gran parte del territorio, aunque ya menos cuantiosas que en días previos. Aún así, continuarán acumulándose litros en zonas de sierra de Andalucía, que ya habrán registrado mucha precipitación esta semana.

Por zonas, las precipitaciones serán menos probables en el nordeste peninsular y en las regiones mediterráneas. Además, el portavoz de AEMET indica que se seguirán registrando rachas muy fuertes de viento en Galicia, este peninsular y Baleares y que habrá temporal marítimo. Este día, las temperaturas diurnas subirán.

LAS LLUVIAS SEGUIRÁN LA PRÓXIMA SEMANA

Del Campo ha avanzado que los primeros días de la próxima semana comenzarán con una tónica similar, es decir, con frentes llegando a la Península y lluvias en la mayor parte del territorio salvo en la fachada mediterránea y Baleares. De nuevo, las precipitaciones más intensas se registrarán en zonas de montaña de Andalucía y del oeste peninsular.

A su vez, también lloverá con bastante intensidad en Galicia. De hecho, el martes se registrarán lluvias muy abundantes en el oeste de este comunidad autónoma. Asimismo, las temperaturas subirán de forma notable en esos primeros días de la semana y se podrán superar los 20ºC en el Cantábrico y los 25ºC en puntos del Mediterráneo, especialmente el martes y el miércoles. En este marco, apenas habrá heladas.

En lo que respecta a Canarias, este viernes soplará el viento con fuerza en zonas altas y habrá intervalos nubosos con algunas lluvias débiles en el norte de las islas. Durante el fin de semana, el portavoz de AEMET ha indicado que habrá un tiempo tranquilo con intervalos nubosos pero pocas lluvias y temperaturas agradables entre 15 y 17ºC las mínimas y 21 a 23ºC las máximas en zonas costeras.

TRAS LA BORRASCA MARTA VIENEN... MÁS LLUVIAS

Eltiempo.es ha explicado que las bajas presiones se desplazarán hacia el noreste de España durante la madrugada del domingo, cuando todavía podrá llover en regiones del norte de España, el interior peninsular, Andalucía, Cataluña y Baleares. A su vez, se registrarán nevadas en la cordillera Cantábrica, el sistema Central, el sistema Ibérico, los Pirineos y el sistema Bético.

Con el paso de las horas, estas precipitaciones tenderán a ir a menos, aunque podrán persistir algo más en regiones del norte de España y de Baleares. A lo largo de la tarde del domingo, entrará un nuevo sistema frontar por el oeste de España que dejará lluvias a su paso en la mitad oeste del país. De acuerdo con el portal meteorológico, éstas serán intensas en zonas de Galicia y Huelva y caerán en forma de nieve en puntos de Castilla y León y del Sistema Central.