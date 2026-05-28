Bueno destaca su programa de bienestar en Villarrobledo frente a una oposición crítica con las "subidas" de impuestos

Ayuntamiento de Villarrobledo - AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO

ALBACETE 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villarrobledo, Valentín Bueno, destaca en sus tres años de mandato con mayoría absoluta los éxitos cosechados ante una política centrada en el bienestar social, frente a una oposición de PSOE y Vox crítica con las "subidas" de impuestos que padece la localidad.

Bueno resalta la ampliación del programa de ayuda a domicilio --en colaboración con la Junta-- que ha llegado a las 70.000 horas anuales, así como subvenciones a asociaciones para que ofrezcan servicios para enfermos de fibromialgia o parkinson. Señala, además, el haber logrado ciertas bajadas de impuestos a colectivos vulnerables, a las viviendas que usan energías renovables, la reducción del 95% en las licencias de actividades para los menores de 35 años dentro de la ciudad o que se deje de cobrar el agua a las pedanías cuando sufren una incidencia.

El primer edil asegura que aunque su programa era ambicioso "está cumplido en aquello que dependía del Ayuntamiento", con excepción de algunas obras pendientes en rehabilitación de infraestructuras que asegura "que ya están en marcha", o aquellas que requerían del apoyo de la Junta de Comunidades, como la construcción de un auditorio municipal. Uno de los hitos que remarca Bueno es el haber logrado cerca de 10 millones de euros a través de los fondos EDIL, que ahora harán posible la restauración de las infraestructuras pendientes.

Tras lograr una mayoría absoluta en 2023, Bueno renovó el mandato que comenzó en 2019 "con más apoyo de los vecinos" y asegura que aunque la renovación de su candidatura de cara al próximo año no es aún decisiva, conserva "la ilusión como el primer día".

OPOSICIÓN

Desde la oposición, la concejal socialista, Graciela Arenas, destaca una presión fiscal y unos impuestos que, pese a los esfuerzos del equipo de Gobierno, afirma que siguen en aumento. "Cada vez pagamos más y tenemos peores servicios", con una política que consiste en "dejar morir a los servicios públicos hasta privatizarlos", valora Arenas. La portavoz del PSOE ve en Villarrobledo barrios cada vez más despoblados, viviendas abandonadas y zonas verdes desatendidas, así como la aplicación de nuevos impuestos por parte del Consistorio, citando como ejemplo del cobro del alcantarillado a residencias y centros educativos, de los que antes estaban exentos.

Su partido ha llevado 50 propuestas y mociones al pleno desde 2019, de las cuáles asegura que "sólo cuatro o cinco" han sido aprobadas por el equipo del alcalde, en una actitud "poco democrática" que ha empeorado desde que el PP consiguió mayoría absoluta en las elecciones de 2023, según Arenas. La concejal plantea soluciones para el municipio como rebajar el impuesto de construcciones y obras (ICIO) de cara a rehabilitar viviendas para alquileres de larga duración, priorizar el arreglo de los caminos y realizar una mejor planificación para el polígono industrial, el cuál afirma que ha perdido en los últimos años grandes oportunidades.

Arenas recibió recientemente "un respaldo unánime" de la militancia en la asamblea de renovación, quedando aún pendiente que se confirme su candidatura a la alcaldía ante unas elecciones que confían en ganar tras reconstituir a las juventudes socialistas del municipio.

La coalición local a la izquierda del PSOE, Villarrobledo en Acción (antes conocida como Se Puede Villarrobledo) y que logró tres escaños en las últimas elecciones, critica que el gobierno del PP ofrece "poca vida para la gente joven y servicios públicos deteriorados", con una gestión "que muchas veces llega tarde o directamente no llega", según comenta su portavoz, Rubén Nieves.

En su opinión, el mandato de Bueno ha dejado pasar grandes oportunidades "por sectarismo político", como el proyecto que presentaron desde su partido para convertir el municipio en "Ciudad de la Ciencia y la Innovación", de cara a atraer actividad, ideas, formación y futuro. Señalan a la concejal del PP del área económica, Amalia Gutiérrez, de dirigir "una gestión basada en recortes, poca sensibilidad social y más presión sobre la gente", llegando a cobrar el impuesto de basuras a una ONG, institutos o residencias de ancianos, además del despilfarro de "un millón de euros en una chapuza monumental" invertidos en la Plaza Vieja.

El partido de izquierdas muestra una alternativa preocupada por los impuestos y el bienestar social a través de la remunicipalización de servicios esenciales, pero también por la contaminación, como las denuncias que dirigieron contra la empresa de fertilizantes Aguigame, "que se saltaba la ley".

Para las próximas elecciones, Villarrobledo en Acción asegura que no van "a inventar cosas raras ni ocurrencias de última hora", sosteniendo su trabajo ante "el inmovilismo del PP" y con propuestas clave como la bajada de la factura de la luz a comunidades energéticas locales o recuperar espacios de ocio joven. Aunque de momento postulan repetir con el concejal Mario de la Ossa como candidato, la coalición recuerda que su futura lista se elegirá "de forma colectiva", como corresponde a su proyecto municipalista. "La persona que encabece la candidatura representará lo que hemos defendido estos años: defensa de lo público, valentía para denunciar irregularidades y compromiso social y ecologista", concreta Nieves.

José Luis Jiménez, portavoz de Vox, partido con dos concejales en el municipio, coincide con el análisis del resto de la oposición de que Villarrobledo padece una subida de impuestos municipales y dejadez del cuidado urbano que han llevado a la población de 25.000 habitantes a "un estado calamitoso de sus calles y aceras" tras "una gestión mediocre en todos los ámbitos de la sociedad".

El concejal ofrece como alternativa incentivar a jóvenes autónomos emprendedores y defender las instalaciones municipales como el campo de fútbol o la plaza de toros, así como la captación de nuevas empresas dejando de lado "la prepotencia" con la que afirma que las trata el actual equipo de Gobierno.

Jiménez no se pronuncia sobre una posible candidatura de cara a elecciones. "No nos preocupan los sillones, lo importante es hacer una España nueva", sostiene, adelantando que su partido informará oportunamente de los procesos internos y la elaboración del futuro programa electoral