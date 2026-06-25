Cabañero y Aprecu se reúnen con Interior y despejan dudas sobre el uso de la navaja: "No se prohíbe ni se persigue"

Visita del presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, y la presidenta de Aprecu, Pilar Jiménez, al Ministerio del Interior. - EUROPA PRESS

ALBACETE 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, y la presidenta de Aprecu, Pilar Jiménez, han mantenido este jueves en la sede del Ministerio del Interior una reunión con el director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Eugenio Pereiro, y el coordinador del Área Normativa de Protección de Datos, David Teatino, donde han querido "despejar dudas" en cuanto a los cambios normativos que puedan afectar al sector, una cita de la que han salido "satisfechos".

En declaraciones a los medios, Cabañero ha señalado que "no es ningún secreto" que existe una modificación del reglamento de armas de cara a "armonizarlo con la legislación europea", pero defiende que "en ningún momento ni en ningún sentido" contempla "criminalizar o prohibir el uso de herramientas como la navaja o el cuchillo".

En este sentido, Cabañero comprobado que "las modificaciones van bien dirigidas" y protegen el uso habitual de navajas y cuchillos como herramientas, utensilios donde solo cabe "una buena utilización".

De este modo, lo queha trasladado el Ministerio de Interior en la reunión de este jueves es que la idea es "no criminalizar ni prohibir el uso o porte de la navaja", una "tradición" para todo albaceteño.

El presidente de la institución provincial ha agregado que se va "sorprendido" por "el buen conocimiento que tienen del sector y de su importancia para la provincia de Albacete".

"Son más de 1.200 familias las que viven de este sector, que lleva más de 600 años formando parte de nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra tradición", ha afirmado. "En ningún momento piensan ni prohibir ni perseguir el uso o tentencia de navajas, lo que va a ocurrir es lo que siempre ha ocurrido".

PREOCUPACIÓN DESPEJADA

María Pilar Jiménez, presidenta de los cuchilleros de Albacete, ha admitido que llegaban a la reunión con "mucha preocupación por el revuelo que había en torno a la criminalización de la navaja".

En este sentido, asegura que sí se está trabajando en un cambio de reglamento, que tal y como han explicado en la reunión va encaminado a "ceñirse a la ley europea", pero sin "criminalizar" esta herramienta.

"Estamos muy satisfechos, podremos trabajar como hasta el momento", ha asegurado Jiménez, quien añade que tras el "revuelo" de las últimas semanas, el volumen de negocio había "descendido".

Ahora toca "transmitir a toda la población tranquilidad, porque se pueden seguir comprando y fabricando cuchillos y navajas".