Cabanillas (Guadalajara) se consolida como polo empresarial y residencial con bajos impuestos y alta seguridad

El alcalde de Cabanillas del Campo, el socialista José García Salinas - AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DEL CAMPO

El alcalde subraya el "paro prácticamente técnico", la seguridad jurídica y la calidad de vida como claves del crecimiento

CABANILLAS DEL CAMPO (GUADALAJARA), 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Cabanillas del Campo, el socialista José García Salinas, ha defendido el modelo de desarrollo del municipio como uno de los principales polos de atracción empresarial y residencial del Corredor del Henares, apoyado en la estabilidad institucional, la baja presión fiscal y unos elevados estándares de seguridad.

Desde su llegada a la Alcaldía en 2015, el municipio ha experimentado una transformación económica significativa, pasando de un contexto marcado por el desempleo a una situación en la que, según ha señalado en una entrevista a Europa Press, "estamos en un paro prácticamente técnico". Este cambio se ha visto acompañado de un impulso industrial que sitúa a la localidad campiñera como "un referente en políticas industriales y de actividad económica".

En este sentido, ha destacado que la localidad es "uno de los destinos empresariales y también residenciales por el que apuesta la gente mucho", donde factores como el empleo, los "bajos impuestos" y la "calidad de vida" juegan un papel determinante.

La estrategia municipal, según ha explicado, ha consistido en aprovechar su ubicación dentro del Corredor del Henares, aunque ha matizado que "Cabanillas siempre ha estado ubicado en el mismo sitio", atribuyendo el éxito a la gestión: "Hemos sabido aprovechar esas virtudes que teníamos en cuanto a una situación estratégica para dos cuestiones muy importantes para los empresarios: dar seguridad jurídica y estabilidad institucional". "Aquí ningún empresario tiene miedo a que sus inversiones tengan un riesgo", ha añadido, subrayando que "esto no es casual, es un trabajo muy planificado".

Así, el desarrollo económico se apoya también en la disponibilidad de suelo y una planificación urbanística definida, con una clara separación entre zonas industriales y residenciales. Salinas ha recordado decisiones como la paralización de desarrollos urbanísticos y proyectos energéticos que, a su juicio, comprometían el modelo de municipio: "No podemos hipotecar un municipio como este y su calidad de vida por una cuestión de oportunidad económica", ha incidido.

En paralelo, el alcalde ha defendido la política fiscal del Ayuntamiento, asegurando que "tenemos los impuestos más bajos de todo el Corredor, incluso de la capital de España". En concreto, ha destacado la reducción del IBI y la congelación de tasas, insistiendo en que "el dinero donde mejor está es en el bolsillo del contribuyente", siempre que se garantice la sostenibilidad de los servicios públicos.

En este sentido y de cara al futuro, ha remarcado su intención de no subir impuestos. "Mientras sea alcalde, intentaré que no suba un solo impuesto municipal", ha subrayado, destacando que el IBI de esta localidad es hoy uno de los más bajos del país y, en todo caso, "si tenemos una necesidad imperante, lo explicaremos y diremos la razón".

También ha advertido de las dificultades de gestionar un municipio en expansión, especialmente por su crecimiento horizontal, que encarece el mantenimiento de infraestructuras. A pesar de ello, ha subrayado que la localidad mantiene una gestión económica saneada.

Otro de los pilares del modelo es la seguridad. "Cabanillas es uno de los municipios más seguros del país. Nuestras cifras de delincuencia son tremendamente bajas", ha afirmado, poniendo en valor el trabajo "discreto y callado" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además, ha resaltado la inversión en medios tecnológicos, como drones con cámara térmica o dispositivos TASER, y el objetivo de contar con Policía Local las 24 horas en esta legislatura.

En el ámbito supramunicipal, Salinas ha defendido proyectos como la zona franca del Corredor del Henares, impulsada junto a otros municipios como Marchamalo y Azuqueca, y a la que se han sumado ya bastantes más, con el objetivo de "unificar impuestos, unificar normas urbanísticas y fomentar la atracción de empresas". Una iniciativa que, según ha indicado, busca reforzar la identidad económica de la provincia: "Queremos tener nuestra propia identidad", ha remarcado el regidor de uno de los tres municipios de la región con mayor renta per cápita.

De cara al futuro, el regidor ha asegurado que la localidad está preparada para adaptarse a nuevos cambios y continuar creciendo de forma sostenible, manteniendo su posicionamiento como enclave estratégico para empresas y lugar de residencia para nuevos vecinos.