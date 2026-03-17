Cae en Toledo un grupo crimial que robó 58 vehículos, ascendiendo a 1,5 millones el valor de los bienes recuperados

Cae en Toledo un grupo que robó 58 vehículos, ascendiendo a 1,5 millones el valor de los bienes recuperados. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Raymo giari', ha desarticulado un grupo criminal internacional especializado en el robo de vehículos a motor. El valor de los bienes recuperados asciende a más de un millón y medio de euros.

La investigación se inició cuando agentes del Puesto de la Guardia Civil de Sonseca tuvieron conocimiento de la posible existencia de una nave industrial en la que se estarían ocultando vehículos sustraídos para, posteriormente desguazarlos y vender sus piezas.

A partir de esta información, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Mora logró identificar a dos personas que podrían formar parte de una organización criminal especializada en este tipo de delitos. Como resultado, se llevó a cabo una entrada y registro en una nave de la localidad de Soseca, donde se localizaron 41 chasis de vehículos de distintas marcas y modelos.

A partir de este momento, el grupo cambió su zona geográfica de actuación, pasando a cometer los hechos delictivos en la zona de La Sagra.

Agentes del Área de Investigación de Illescas se encontraban investigando hechos delictivos similares, por lo que, de forma coordinada entre ambos equipos lograron localizar varios puntos utilizados por el grupo criminal para almacenar y desguazar los vehículos sustraídos.

Los agentes comprobaron que la organización actuaba de manera itinerante en diferentes puntos del territorio nacional, dificultando las labores para su localización y detención.

Como resultado de las labores policiales, en noviembre de 2025 se identificó un camión perteneciente a la organización que tenía previsto salir de España por la frontera sur. En su interior se localizaron piezas de hasta 11 vehículos desguazados, la mayoría de ellos relacionados con la investigación. A sus ocupantes, integrantes de la organización criminal, se les imputó un delito de receptación.

A pesar de las actuaciones policiales, la actividad del grupo no cesó. Por ello, en diciembre de 2025 se llevaron a cabo cinco entradas y registros en distintos puntos de la provincia de Toledo, donde se localizaron piezas pertenecientes a otros 10 vehículos. Además, en una de las naves se halló una pistola del calibre 6.35 mm y una plantación de marihuana.

Finalmente, se logró identificar el organigrama completo de la organización, compuesto por un total de 13 personas. En el desarrollo de la operación se procedió a la detención de 9 de sus integrantes, de los cuales dos han ingresado en prisión.

En total se han esclarecido 64 delitos, entre ellos 58 robos de vehículos, un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito de tenencia ilícita de armas, dos delitos de receptación, un delito de cultivo y elaboración de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico. El valor de los bienes recuperados asciende a 1.500.000 euros.

Las diligencias que fueron remitidas al Tribunal de Instancia Sección Instrucción Plaza Número 1 de los de Orgaz (Toledo), y han permanecido secretas hasta este momento por orden judicial.