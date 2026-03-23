La campaña '#SemanaSantaHellin ¿Te la vas a perder?' promueve un ocio saludable y el respeto por las tradiciones

Cartel de la campaña de la Concejalía de Juventud de Hellín para la Semana Santa. - AYUNTAMIENTO DE HELLÍN

ALBACETE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Hellín ha presentado la campaña '#SemanaSantaHellin ¿Te la vas a perder?', con la que busca promover un ocio saludable, mediante la prevención del consumo de alcohol y otras sustancias, así como el respeto por las tradiciones y la convivencia para esta Semana Santa.

La concejala del área, Miryam Maestre, concejal del área ha explicado que "esta iniciativa tiene como objetivo principal promover un ocio saludable entre la juventud", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Desde el año 1999, el Centro Joven de Hellín impulsa campañas de concienciación dirigidas especialmente a jóvenes durante estas fechas tan importantes. En esta edición, se pone el foco en disfrutar de la Semana Santa de manera responsable, respetando las normas durante las procesiones y tamboradas, saliendo de las peñas con actitud cívica y evitando conductas de riesgo.

La campaña se presenta con un cartel que integra texto e imágenes con colores vivos y un diseño llamativo. A través de una imagen visual y cercana, protagonizada por un tambor y unos palillos en primer plano, que aparecen franqueado por jóvenes tamborileros, la campaña lanza un mensaje claro: disfrutar de una de las tradiciones más emblemáticas de la localidad es compatible con el respeto, la convivencia y la responsabilidad, reforzando la importancia de vivir estas fechas con sentido común.

Además del eslogan, el cartel lanza tres mensajes clave. 'Piensa: Sabes lo que pasa si te pasas', 'Respeta: Las normas y a los demás' y 'Amigos: Mejor si hay buen rollo y disfrutamos juntos.