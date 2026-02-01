El cantautor Pedro Pastor llegará el 8 de mayo al Auditorio José Luis Cuenca

El cantautor Pedro Pastor. - Ricardo Rubio - Europa Press

CUENCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Pedro Pastor llegará el 8 de mayo a las 20.30 horas al Auditorio José Luis Perales de Cuenca con un concierto que promete cantos sinceros y profundos bañados en las músicas del mundo.

Hijo del Luis Pastor, todo un referente de la canción de autor de este país, y sobrino de Pedro Guerra, el madrileño regresa este 2026 con '10 años de La Vida Plena', un nuevo disco que revisita un trabajo del año 2014 para confirmar que se ha producido, un salto en la calidad de la composición del artista y con la que continúa agrandando su poderosa herencia musical.

A pesar de su juventud, Pedro Pastor ya suma más de trece años sobre las tablas, con más de 700 conciertos en más de diecisiete países como Colombia, México, Cuba, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Costa Rica, Alemania, Francia, Bélgica, Portugal. Su música cabalga así entre Europa y Sudamérica, con letras que suponen un canto al cambio y a la rebeldía, al amor y al aprendizaje, a la mezcla y a la fusión, como principal fuente de desarrollo musical y humano.

En su música conviven la cumbia, el funk, la música africana o el folklore latinoamericano, sin perderse la fuerza y la esencia de la canción de autor, ha informado el Auditorio en nota de prensa.

Las entradas ya se pueden adquirir a un precio de 25 euros, 22 para los beneficiarios de los descuentos para miembros del Club de Amigos del Auditorio, desempleados, Carné joven, Familia numerosa o monoparental, mayores de 65 años y personas con un grado de diversidad funcional del 33 por ciento.