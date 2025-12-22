Responsables de La Caprichosa en Toledo celebran emocionados el 4º premio con su tradicional grito: "¡Vamos!"

TOLEDO, 22 (EUROPA PRESS)

Los responsables de la administración de Lotería 'La Caprichosa', ubicada en la calle Comercio número 27 en pleno casco histórico de Toledo, han celebrado emocionados haber repartido una serie completa del 78.477, con un total de 200.000 euros.

Un cuarto premio que han celebrado lanzando varias botellas de cava con su tradicional grito de "¡Vamos!". "Son grandes campañas y es lo de siempre decimos, que detrás hay mucho, mucho, mucho, mucho, mucho esfuerzo", ha indicado en declaraciones a los medios Rodrigo, uno de los dueños de la administración.

Ha destacado el trabajo realizado por todas las trabajadoras y los trabajadores de las administración porque están allí todos los días: "Al final son seis meses de venta y seis meses muy largos", ha apuntado, para reconocer en ese momento de emoción que no sabía cuánto dinero habían repartido ya en estos años.

"Y los que quedan", ha vaticinado, consciente de que ha sido difícil llegar hasta aquí: "Al principio lo pasamos mal, como siempre, cuando empezamos, pues es un camino largo y estos son los frutos de muchos años, desde 2011. Así que estamos muy felices y muy contentos".

Ha recordado así que son una familia de loteros, teniendo palabras para su madre: "Al final nos gusta estar alegres, dar premios y disfrutar con la gente", ha indicado, para agregar que de todos los premios a repartir solo les falta dar un segundo premio.