La Carrera Solidaria Ruta 091 de la Policía Nacional congrega en Toledo a 1.200 personas

Carrera Ruta 091 de la Policía Nacional en Toledo - AY TOLEDO

TOLEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asistido este domingo a la III edición de la Carrera Solidaria Ruta 091 de la Policía Nacional que, en esta ocasión ha destinado lo recaudado a apoyar a la Asociación de Personas con Autismo de Toledo (APAT). Esta prueba deportiva ha congregado a 1.200 personas, tanto en la carrera como en la marcha posterior.

Una prueba en la que el alcalde ha destacado su valor, combinando actividad deportiva y compromiso social, "es la tercera edición de la carrera de la Policía Nacional, y no puede haber mejor plan para un domingo en la ciudad que juntar deporte y solidaridad", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

En este sentido, Velázquez ha felicitado a la Policía Nacional por la organización del evento, así como por su labor diaria "por mantenernos seguros", y a la asociación APAT, "que lleva muchos años trabajando para hacer más fácil la vida de las familias con personas con autismo", y ha destacado los "estrechos lazos que desde el Ayuntamiento nos unen con ambos y que estamos dispuestos a seguir aumentando".

Además, Velázquez también ha agradecido la coordinación con la Policía Local, presente también en el dispositivo de la carrera para garantizar su correcto desarrollo.

El alcalde ha concluido destacando el carácter reivindicativo y solidario de la jornada, "un día para celebrar, un día para reivindicar, seguir dando pasos y apoyar al tercer sector que llega donde las administraciones no pueden llegar".

Por su parte, desde la Asociación APAT Chencho Domínguez ha mostrado su agradecimiento por haber sido la entidad beneficiaria en esta edición de la carrera.

"Estamos muy agradecidos de que este año la Ruta haya podido contar con nosotros, sobre todo para dar visibilidad y ayudarnos a seguir con los fines de la asociación en la que damos respuesta a toda la vida de las personas con autismo", han señalado.

También ha recordado que actualmente agrupa a más de 150 familias en Toledo y atiende a personas desde la infancia hasta la edad adulta, "es una situación crónica para toda la vida y tenemos que ayudar en todas las etapas, desde pequeños hasta adultos, que es donde encontramos mayores dificultades de cara al futuro".