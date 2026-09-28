Casi 600 de las 2.028 atenciones prestadas en los dos minibuses de la Red Amparo fueron a hombres

Sara Simón en la jornada sobre emprendimiento rural organizada por FADEMUR en Guadalajara. - JCCM

TOLEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho balance del primer despliegue veraniego de los 'Puntos Amparo', el dispositivo móvil de la Red Amparo que entre junio y septiembre ha estado presente en el Antorchas Festival de Albacete, La Pandorga de Ciudad Real, el Festival de Fiestas de Villalpardo, y las ferias de Toledo, Cuenca, Albacete y Guadalajara.

Durante estos meses, los dos minibuses han atendido a 2.028 personas (1.436 mujeres y 592 hombres), ofreciendo información sobre el servicio, resolviendo dudas y repartiendo material divulgativo. A ello se suman 24 actuaciones comunitarias dirigidas a grupos y colectivos en los propios recintos festivos, en coordinación con los recursos de cada zona.

Según informa el Gobierno regional, el dispositivo también ha permitido activar la atención especializada en varios de estos eventos, donde profesionales de psicología y trabajo social han atendido a mujeres que relataron situaciones de violencia sexual y de género vividas en el pasado. En Albacete, se realizó una derivación de una mujer para su atención especializada al Centro Amparo de la ciudad; en los demás casos, aunque no se solicitó una derivación formal, se ofreció información sobre los recursos de la Red Amparo disponibles en cada provincia.

La titular de Igualdad, Sara Simón, ha hecho un balance "muy positivo" del funcionamiento piloto de los dos 'Puntos Amparo' durante este verano, que ha permitido a cientos de mujeres "solicitar ayuda, pedir información o simplemente conocer los recursos el Gobierno regional para luchar contra la violencia sexual, destacando el dato de participación de más de seiscientos hombres, porque combatir este tipo de violencia de género "es responsabilidad de todas y de todos".

El balance de este primer verano deja también algunos aprendizajes de cara a la consolidación del dispositivo. La ubicación del autobús dentro de los recintos festivos es clave para su alcance, especialmente entre la población joven: cuanto más próximo a las zonas de mayor ambiente festivo, mayor ha sido la afluencia.

Entre los jóvenes destaca además el interés por el consentimiento y las relaciones afectivo-sexuales, consultas que facilitan abordar con ellos la prevención de las violencias sexuales. Por su parte, varias mujeres han encontrado en el autobús un espacio seguro para compartir experiencias de violencia y recibir orientación.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha subrayado que este es solo el primer paso de un proyecto mucho más ambicioso. "Queremos que los 'Puntos Amparo' tengan una estructura estable que nos permita llegar también a las zonas rurales y a los centros educativos, porque la sensibilización y la prevención de las violencias sexuales tienen que llegar a toda la sociedad, especialmente a la más joven", en referencia a la fase que arrancará en enero, cuando los dos minibuses contarán con una estructura estable de funcionamiento para llegar también a zonas rurales y centros educativos de la región.

Específicamente, de las más de 2.000 atenciones realizadas, 302 fueron en el Antorchas Festival (Albacete), 267 en La Pandorga (Ciudad Real), 325 en el Festival de Fiestas de Villalpardo (Cuenca), 246 en la Feria de Toledo, 290 en la de Cuenca, 251 en la Feria de Albacete, y 347 en la de Guadalajara.

La consejera de Igualdad ha dado a conocer estos datos durante su participación en una jornada sobre emprendimiento rural organizada por Fademur en Guadalajara, con el apoyo de la Diputación provincial, en la que ha compartido espacio con la propia presidenta de la entidad, Elisa Fernández; la diputada de Igualdad en la provincia, Margarita Morena y la delegada provincial de Igualdad de la Junta, Laura Gil.