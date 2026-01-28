Casi una veintena de medios de la Diputación actúan en las carreteras de la provincia de Cuenca

Medios movilizados por la Diputación de Cuenca ante el temporal Kristin. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca tiene activos este miércoles un total de 19 medios ante el temporal Kristin que sufre la provincia. Concretamente son seis camiones quitanieves, 8 máquinas mixtas y 5 pick-up de Geacam mediante el convenio que la Institución provincial mantiene con esta empresa pública.

El vicepresidente y diputado de Obras, Francisco López, ha pedido precaución a los vecinos de la provincia y que no se pongan en la carretera si no es estrictamente necesario, ya que toda la Serranía y zonas de la Manchuela y de la Alcarria están sufriendo esta nevada causando problemas en la circulación de carreteras principales y también en las de la Red Provincial.

López ha señalado que el dispositivo se ha puesto en marcha a primera hora, pero las precipitaciones continúas hacen que sea muy complicado la limpieza de las vías, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El vicepresidente ha aprovechado para poner en valor el convenio suscrito en 2021 entre la Diputación y Geacam para que los retenes puedan actuar en los cascos urbanos de los pequeños municipios de la Sierra con el objetivo de limpiar elementos principales como el acceso a los consultorios médicos o la tienda de comestibles.

López ha señalado que hay cinco pick-up equipadas con una cuchilla un esparcidor de sal actuando en localidades como Masegosa, "esta actuación puesta en marcha por primera vez la pasada legislatura se está demostrando como muy útil y necesaria".

El diputado ha manifestado que las previsiones es que a partir de las 15.00 horas pueda comenzar a llover y esto facilite la eliminación de la nieve las carreteras.