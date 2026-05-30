El Casino de la Verja de Bolaños de Calatrava se torna en Ateneo Cultural

Inauguración del nuevo Ateneo Cultural ubicado en el Casino de la Verja de Bolaños de Calatrava. - DIPUTACIÓN

CIUDAD REAL 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real y alcalde de Bolaños de Calatrava, Miguel Ángel Valverde, ha presidido la inauguración del nuevo Ateneo Cultural ubicado en el Casino de la Verja, un espacio recuperado para la celebración de actividades culturales, conferencias, encuentros y debates que nace con la vocación de convertirse en un referente para la reflexión, el intercambio de ideas y la promoción de la cultura en la localidad.

Valverde ha agradecido la colaboración mantenida durante años por la Asociación Casino de la Verja, entidad que facilitó la incorporación del histórico inmueble al patrimonio municipal. Y ha destacado la generosidad de sus socios al entender que la mejor manera de garantizar la conservación del edificio era ponerlo al servicio de todos los bolañegos.

Según informa la Diputación, ha explicado que la intervención inaugurada hoy ha permitido culminar la recuperación de este espacio con una inversión cercana a los 50.000 euros, destinada principalmente a mejorar la accesibilidad mediante la instalación de un ascensor que garantiza el acceso universal a las dependencias.

Ha avanzado que el Ayuntamiento seguirá trabajando para resolver completamente los problemas de accesibilidad que aún presenta el acceso principal al edificio.

Ha agradecido, igualmente, el impulso de la Asociación de Pregoneros de Bolaños, que ha hecho realidad la creación del Ateneo Cultural. A su juicio, la puesta en marcha de este espacio cobra una especial relevancia en una época marcada por la inmediatez y por la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, que están transformando profundamente la forma de relacionarse, informarse y entender la realidad.

Asimismo, ha defendido que el nuevo Ateneo debe convertirse en un espacio abierto a todas las sensibilidades, donde las ideas puedan expresarse con libertad y respeto, favoreciendo el diálogo y el enriquecimiento colectivo.

La actuación inaugurada ha sido posible gracias a fondos procedentes del Plan de Obras de la institución provincial. El Ayuntamiento de Bolaños recibió durante el pasado ejercicio cerca de 1,53 millones de euros procedentes de la Diputación, frente a una media anual de algo más de 600.000 euros en la anterior legislatura.