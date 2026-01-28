Castilla-La Mancha acumula más de 80 incidentes, con Cuenca y Guadalajara afectadas por nieve

Carretera afectada por nieve en Guadalajara. - DGT

TOLEDO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 112 de Castilla-La Mancha ha notificado, desde de las 8.00 a las 10.00 horas de este miércoles, un total de 82 incidencias a consecuencia del paso de la borrasca Kristin, en su mayoría por desprendimientos y nieve.

Tal y como se desprende de este balance, facilitado a Europa Press, se han registrado 33 episodios en Guadalajara y 25 en Cuenca, provincias que se han visto afectadas por la nieve. Las carreteras N-420 y N-320 son las que están notificando más dificultades.

La DGT ha informado a través de su cuenta de X que hay nivel amarillo por nevada en Cuenca, en la N-320 desde el kilómetro 134 al 270 en ambos sentidos a la altura de La Melgosa; en la N-330 desde el kilómetro 239 al 261 ambos sentidos en Landete y en la N-420 desde el kilómetro 525.19 al 541.2 ambos sentidos en Casas Nuevas.

En Guadalajara, según la información de la DGT, hay nivel amarillo en la N-320 desde el kilómetro 270 al 196 ambos sentidos en Iriepal y nivel amarillo en la A-2 desde el kilómetro 60 al 139 ambos sentidos en Taracena.

TOLEDO Y CIUDAD REAL

En Toledo, con diez incidencias, y Ciudad Real, con trece, se han registrado episodios de viento, con ramas caídas y algún desprendimiento. En Ciudad Real capital, en la carretera de Toledo se ha registrado un corte por la caída de una rama de gran tamaño.

Por su lado, la provincia de Albacete solo ha registrado un incidente, tal y como precisan fuentes del 112 de la región.